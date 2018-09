Vihreiden Aalto suhtautuu mielipidekyselyihin maltilla – "Kaatuneen kauramaidon perään on turha itkeä"

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ei suostu ripottelemaan tuhkaa ylleen puolueen laskeneen gallupkannatuksen takia.

Hän muistuttaa siitä, että mielipidekyselyjen tulokset voivat vaihdella nopeastikin ja toisaalta siitä, että puolueen kannatus on edelleen selvästi vuoden 2015 eduskuntavaalien tuloksen yläpuolella.

Tuolloin vihreät saivat 8,5 prosenttia annetuista äänistä. Ylen torstaina julkistamassa mielipidekyselyssä vihreiden kannatus oli 12,6 prosenttia, mikä on noin viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

– Politiikka on tässä ajassa äärimmäisen turbulenttia. Kaikkiin kannatusmittauksiin pitää aina suhtautua maltilla, mentiin sitten ylöspäin tai alaspäin, Aalto sanoi toimittajille vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Salossa.

Aallon mukaan mielipidekyselyn tulos kertoo lähinnä siitä, että puolueella on paljon työtä tehtävänä ennen ensi huhtikuun eduskuntavaaleja.

– Nämä mielipidekyselyt ovat vähän kuin maastohiihdon väliaikatuloksia. Nyt ne kertovat, että pitää laittaa vähän lisää luistovoidetta suksien pohjiin.

"Ei juopaa Niinistön kanssa"

Aallon mukaan ei ole hänen tehtävänsä arvioida, miten paljon vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen kesäinen protesti Finnairin lentokoneessa tai Aallon itsensä taannoisen Tukholman-matkan saama julkisuus ovat vaikuttaneet puolueen kannatukseen.

– On politiikan kommentaattorien ja imagotutkijoiden tehtävä arvioida näitä asioita, en osaa heidän puolestaan ottaa kantaa niihin, Aalto sanoo.

– Tapani Tölliä siteeraten olen sanonut, että "siitä on lähdettävä, että tähän on tultu". Nyt pitää keskittyä niihin asioihin, mitkä vievät eteenpäin. Sen kauramaidon perään, mikä on kaatunut maahan, on turha itkeä.

Aallon mukaan puheet siitä, että hänen ja vihreiden edellisen puheenjohtajan Ville Niinistön välillä vallitsi jonkinlainen juopa, ovat perättömiä. Eräiden Niinistön viimeaikaisten kommenttien on tulkittu olleen moitteita Aallon suuntaan.

Puoluevaltuuskunnan kokouksessa Salossa lauantaina Niinistö piti pitkän Aaltoa ylistävän puheenvuoron ja sai kokousväeltä mittavat suosionosoitukset. Puheenvuoron jälkeen Niinistö ja Aalto halasivat näyttävästi kokousväen edessä.

– Olemme Villen kanssa pitkäaikaisia ystäviä vuosien takaa. Hän on minulle tärkeä tuki ja mentori niin kuin kaikki meidän entiset puheenjohtajamme, Aalto sanoo.

– Arvostan sitä, että puhutaan suoraan ja kerrotaan oma mielipide.

Hellekesä herätti suomalaiset

Aallon mukaan laskenut gallupkannatus ei ole millään lailla heikentänyt vihreiden sisäistä ilmapiiriä, pikemminkin päinvastoin.

– Tämä vain sisuunnuttaa ja antaa enemmän taistelutahtoa, Aalto sanoo.

Hän toivoo, että politiikan ulkopuolisten asioiden – kuten hänen Tukholmassa tapahtuneen klubivisiittinsä – sijaan keskusteltaisiin enemmän politiikan sisällöistä.

Aalto haluaa haastaa kaikki muut eduskuntapuolueet kertomaan konkreettisesti, millaisiin toimiin ne sitoutuvat ilmastonmuutoksen torjumiseksi ensi vaalikaudella.

– Tämä hellekesä sinilevälauttoineen ja kuivuuksineen on herättänyt suomalaiset kysymään, mitä näille asioille ollaan tekemässä, Aalto sanoo.

– Enää ei riitä se, että puhutaan kestävästä kehityksestä ylätasolla tai julkistetaan vain jonkinlaisia linjapapereita. Ilmasto ei odota, hän painottaa.

