Vihreiden Maria Ohisalo uskoo, että kannatus nousee, kun Touko Aalto palaa töihin – laittaisi miljardin koulutukseen ja puoli miljardia perustuloon

Puheenjohtaja Touko Aaltoa sijaistava vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo nostaisi työllisyysastetta panostamalla koulutukseen. Lisäksi hän mainitsee perhevapaauudistuksen ja sosiaaliturvan uudistamisen. Ne ovat vihreiden kynnyskysymyksiä kevään hallitusneuvotteluissa.

– Keskeisintä on ilmastonmuutoksen torjuminen ja koulutukseen panostaminen vähintään miljardilla eurolla.

Lisäksi tiettyjä perusturvaetuuksia, takuueläkettä, opintotukea ja työttömyysturvaa on nostettava. Myös kaikkein pienituloisimpien verotusta on alennettava.

– Tämän paketin saisi tehdä noin 0,5 miljardilla eurolla. Lisäksi tarvitaan sosiaaliturvan reformi.

"Rahat olemassa"

Ohisalon mukaan rahat uudistuksiin ovat jo olemassa, sillä nyt laitetaan miljardeja euroja yritystukiin, jotka on todettu ympäristön kannalta kestämättömiksi. Yritystukia ei liioin voida perustella Suomen kilpailukyvyllä, sillä markkinataloudessa kannattava liiketoiminta kannattaa sellaisenaan.

Hallitusohjelmaneuvottelijoiden pöydälle nousevat myös 7–10 miljardin euron hävittäjähankinnat. Ohisalo ei ota kantaa hävittäjiin.

– On tietysti eri asia, puhutaanko miljardista vai kymmenestä miljardista. Kun esitykset ovat pöydällä, pitää miettiä kokonaisuutta, miten suomalainen yhteiskunta säilyy kilpailukykyisenä, miten köyhyyttä ja ilmastonmuutosta torjutaan ja yhtä aikaa puolustuskyky on turvattava.

Työttömien lapset ilman aamupalaa

Touko Aalto sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa huhtikuussa, että hän on valmis keventämään 1–2 työntekijän yrityksissä työskentelevien henkilöiden irtisanomissuojaa. Ohisalo torjuu ajatuksen ja muistuttaa vihreiden vaihtoehdosta, jossa ensimmäisen ja toisen työntekijän palkan sivukuluja huojennettaisiin.

– Se tuo rahat takaisin, kun ihmiset työllistyvät.

Ohisalo ihmettelee hallituspuolueiden kritiikkiä siitä, että lakot jättävät päiväkotilapset ja vanhukset ilman ruokaa. Hän muistuttaa, että hallitus on heikentänyt varhaiskasvatuksen tilaa.

– Se tarkoittaa käytännössä sitä, että työttömien lapset eivät ole saaneet aamupalaa päiväkodeissa. En tajua, miksi siihen ei ole puututtu.

Hakkuita vähennettävä

Ohisalo karsisi Suomen metsien hakkuita noin 10 prosentilla nykyisestä. Hän pitää kestävänä hakkuumääränä 65 miljoonaa kuutiota vuodessa. Luonnonvarakeskuksen mukaan hakkuukertymä oli viime vuonna 72,4 miljoonaa kuutiota.

Ohisalo korostaa, että hiilinielut on pidettävä suurina. Hän torjuu näkemyksen, että hakkuiden vähentäminen sulkisi tehtaita ja vähentäisi työpaikkoja.

– Pitää yhtä aikaa tehdä työllisyyden, hyvinvoinnin ja ilmaston kannalta tärkeitä politiikkaratkaisuja. Ei ole erikseen ilmastopolitiikkaa. On mietittävä eri toimien ilmastovaikutuksia. Jos joltain alalta on häviämässä työpaikkoja, on mietittävä, miten ihmiset koulutetaan uusille työpaikoille, mistä on monia esimerkkejä, Ohisalo sanoo ja jatkaa.

– Maataloudessa luomutuotanto voi olla se suunta, mihin lähdetään, tai maatiloilla biokaasun tuotanto on kestävämpi tapa tai lämpöpumput. Kaikessa näissä on työpaikkapotentiaalia. Ei pidä nähdä niin, että ilmastonmuutoksen torjunta olisi viemässä hyvinvointia.

Ohisalo ei liioin usko, että kotimaisten hakkuiden vähentäminen johtaisi siihen, että puuta alettaisiin tuoda Venäjältä.

– En minä usko sellaiseen. Olemme ennenkin pärjänneet ilman sitä.

Uusia ydinvoimaloita ei tarvita

Ohisalon mukaan fossiilisista polttoaineista on irrottauduttava mahdollisimman nopeasti. Tämä on aloitettava kivihiilestä, turpeesta, polttoöljystä ja maakaasusta. Ohisalo ei rakentaisi Suomeen lisää ydinvoimaa ja huomauttaa, että Olkiluoto kolmonen on maailman historian toiseksi kallein rakennus eikä Fennovoima ole päässyt edes rakennuslupavaiheeseen. Vihreiden energiaratkaisussa ydinvoima on kuitenkin mukana.

– Olkiluoto ykkönen, kakkonen ja kolmonen ovat mukana kokonaisratkaisussa. Olkiluoto kolmonen tuottaa energiaa 2080-luvulle ja sitten lisätään aurinko- ja tuulivoimaa. Biopolttoaineita kannattaa käyttää raskaassa liikenteessä ja henkilöautoliikennettä sähköistää.

Ohisalo luottaa Aaltoon

Ohisalo vakuuttaa, että puheenjohtaja Touko Aalto pystyy antamaan vihreille uskottavat kasvot ja nostamaan vihreiden suosiota, kun hän palaa sairauslomalta.

– Totta kai. Hänellä on puoluekokouksen antama uskottava mandaatti, ja hänen paluutaan koko ajan odotamme.

Ohisalo arvioi, että vihreiden kannatus nousee, kun Aalto palaa töihin ja tilanne selkiytyy. Hän perustelee tätä sillä, että ihmisiä liikuttavat vihreiden ajamat isot kysymykset, ilmastonmuutos ja köyhyyden torjuminen. Puoluebarometrin mukaan vihreät on edelleen houkuttelevin puolue yhdessä SDP:n kanssa.

– Kannatuspotentiaalia on paljon, mikä pitää realisoida niin, että rauhoitetaan tilanne ja vastataan ihmisten huoleen isoissa kysymyksissä, Ohisalo kertoo ja muistuttaa viikonlopun ilmastomarssista.

Annettava aikaa toipua

Ohisalo ei ota kantaa siihen, koska Aallon on ilmoitettava, pystyykö hän jatkamaan puheenjohtajana. Aallolle on nyt annettava aikaa toipua.

– Tämä on Toukon ja hänen lääkärinsä välinen kysymys, josta meillä kenelläkään ei voi olla sanottavaa.

Aallon sijaisena toimiva Ohisalo sanoo, ettei siinä ole mitään ongelmaa, vaikka hän ei ole kansanedustaja.

– Tämä eduskunta ei istu enää hirveän kauan. Teen päivittäin yhteistyötä eduskuntaryhmän kanssa, Ohisalo sanoo ja jatkaa, että vihreissä on ollut aina vahva tapa jakaa vastuuta ihmisten kesken. Vihreät ei ole koskaan ollut yhden ihmisen varassa oleva liike.