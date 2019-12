Vihreiden Ohisalo luottamuksesta Rinteeseen: Puolueen sisällä käytävä vielä keskustelua

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei vielä ottanut kantaa kysymykseen puolueen luottamuksesta pääministeri Antti Rinteeseen (sd.) tiedotustilaisuudessa Brysselissä. Ohisalon mukaan hänen pitää olla yhteydessä puolueeseensa Suomessa, ja hän palaa kysymykseen sen jälkeen.

Ohisalon mukaan hänen on vaikea kommentoida tilannetta, koska hän on ollut päivän EU:n sisäministerien kokouksessa. Hän ei ottanut kantaa myöskään siihen, saiko hän Rinteeltä riittävästi vastauksia hallituksen eilisessä kokouksessa.

– Vihreät on edellyttänyt, että meillä on kaikki tieto käytössä ja ylipäätään, että hallituksella on aina yhtenäiset tiedot käytössään. Olemme myös vaatineet, että toimintatapoja kehitetään, jotta tieto kulkee paremmin, Ohisalo sanoi STT:lle ja Helsingin Sanomille Brysselissä kansainvälisen tiedotustilaisuuden jälkeen.

– Nyt lähden nopeasti Suomeen ja pääsen sitten kartalle asioista, Ohisalo sanoi.