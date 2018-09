Vihreiden kenttäväki ei hapuile paniikkinappulaa, vaikka kannatusluvut laskevat

Tiedotusvälineet ovat viime päivinä repineet isoja otsikoita vihreiden gallupkannatuksen laskusta, mutta puoluevaltuuskunnan kokouksessa lauantaina Salossa ei ollut merkkiäkään paniikista tai edes alakulosta.

STT:n haastattelemat puoluevaltuuskunnan jäsenet muistuttivat yksi toisensa jälkeen, että kannatus mielipidekyselyissä on edelleen selvästi vuoden 2015 eduskuntavaalituloksen yläpuolella. Tuolloin puolue sai 8,5 prosenttia äänistä.

Ylen torstaina julkistaman mielipidekyselyn mukaan vihreiden kannatus oli 12,6 prosentissa, mikä on noin viisi prosenttiyksikköä alempana kuin vuosi sitten.

Puoluevaltuuskunnan jäsenten mukaan mielipidekyselyjen lukemat ehtivät kääntyillä vielä moneen kertaan ennen huhtikuun vaaleja.

– Tässä on vielä seitsemän kuukautta vaaleihin. Politiikassa se on ikuisuus, vaasalainen Tuula Närvä sanoi STT:lle.

– Gallupeissa on aina trendinsä. Jos media käyttää jonkin puolueen kohdalla vaikkapa sanaa syöksykierre, niin totta kai se ruokkii sellaista mielikuvaa, että tuo ei ole voittajien puolue. Vastaavasti sama ilmiö toimii toisin päin noususuhdanteessa, rovaniemeläinen Miikka Keränen puolestaan arvioi.

Liikkuvat äänestäjät kavahtivat?

Joensuulainen Hanna Susitaival arvioi, että vihreiden suuret kannatusheilahtelut johtuvat liikkuvien äänestäjien liikkeistä, kun he hakevat paikkaansa.

Hän myöntää, että ainakin osa liikkuvista äänestäjistä on saattanut kavahtaa vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen heinäkuista protestia Finnairin lentokoneessa tai puheenjohtaja Touko Aallon elokuisen Tukholman-matkan jälkeen julkisuuteen levinneitä valokuvia pride-juhlien klubin tanssilattialta.

Susitaipaleen mielestä on valitettavaa, että politiikan ulkopuoliset asiat – kuten Aallon Tukholman-matkan tapahtumat – saavat tiedotusvälineissä runsaasti huomiota politiikan sisältökysymysten kustannuksella. Näistä sisältökysymyksistä löytyy hänen mukaansa avain vihreiden laskevan kannatuskehityksen kääntämiseen.

– Meidän täytyy jatkaa pitkäjänteistä työtämme meidän keskeisten teemojemme – ilmastopolitiikan, koulutuksen, tasa-arvon ja eriarvoistumisen estämisen – eteen.

Ei haastajaa Aallolle

STT:n haastattelemien puoluevaltuuskunnan jäsenten mukaan vihreiden sisällä ei ole paineita puheenjohtajan vaihtamiseen kannatuksen selvän laskun vuoksi.

Jäsenet muistuttavat, että Aalto on ehtinyt olla tehtävässään vain reilun vuoden päivät.

– Tällaiseen tehtävään tuleminen ei ole kenellekään helppoa. Puheenjohtajan tunnettuus ja äänen kuuluviin saaminen pitää rakentaa, se ei tapahdu yhdessä yössä, kun puheenjohtaja vaihtuu, Närvä sanoo.

Aallon ja hänen edeltäjänsä Ville Niinistön välinen jännite on puoluevaltuuskunnan jäsenten mukaan median luoma myytti, joka ei vastaa todellisuutta.

Puheenjohtajakysymys on seuraavan kerran esillä vihreiden ensi vuonna järjestettävässä puoluekokouksessa.

– En näe, että kukaan varteenotettava taho olisi lähdössä haastamaan Toukoa, Keränen sanoo.

Valtuuskunnan jäsenten mielestä ei ole mielekästä vetää suoraa kausaalisuhdetta puheenjohtajan persoonan ja kannatuslukujen välille.

– Tällainen työ ei ole koskaan yhdestä ihmisestä kiinni. Ei ole reilua, että se henkilöityy liiaksi puheenjohtajaan, Närvä sanoo.

Puheenjohtaja suhtautuu mielipidekyselyihin maltilla

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ei suostu ripottelemaan tuhkaa ylleen puolueen laskeneen gallupkannatuksen takia.

Hänen mukaansa mielipidekyselyjen tulokset voivat vaihdella nopeastikin.

– Politiikka on tässä ajassa äärimmäisen turbulenttia. Kaikkiin kannatusmittauksiin pitää aina suhtautua maltilla, mentiin sitten ylöspäin tai alaspäin, Aalto sanoi toimittajille Salossa.

Aallon mukaan mielipidekyselyn tulos kertoo lähinnä siitä, että puolueella on paljon työtä tehtävänä ennen ensi huhtikuun eduskuntavaaleja.

– Nämä mielipidekyselyt ovat vähän kuin maastohiihdon väliaikatuloksia. Nyt ne kertovat, että pitää laittaa vähän lisää luistovoidetta suksien pohjiin.

"Ei juopaa Niinistön kanssa"

Aallon mukaan ei ole hänen tehtävänsä arvioida, miten paljon lainsäädäntösihteeri Pennasen kesäinen protesti tai Aallon oman Tukholman-matkan saama julkisuus ovat vaikuttaneet puolueen kannatukseen.

– On politiikan kommentaattorien ja imagotutkijoiden tehtävä arvioida näitä asioita, en osaa heidän puolestaan ottaa kantaa niihin, Aalto sanoo.

– Tapani Tölliä siteeraten olen sanonut, että "siitä on lähdettävä, että tähän on tultu". Nyt pitää keskittyä niihin asioihin, mitkä vievät eteenpäin. Sen kauramaidon perään, mikä on kaatunut maahan, on turha itkeä.

Aallon mukaan puheet siitä, että hänen ja Ville Niinistön välillä vallitsisi jonkinlainen juopa, ovat perättömiä. Eräiden Niinistön viimeaikaisten kommenttien on tulkittu olleen moitteita Aallon suuntaan.

Niinistö piti Salossa lauantaina pitkän Aaltoa ylistävän puheenvuoron ja sai kokousväeltä mittavat suosionosoitukset. Puheenvuoron jälkeen Niinistö ja Aalto halasivat näyttävästi.

– Olemme Villen kanssa pitkäaikaisia ystäviä vuosien takaa. Hän on minulle tärkeä tuki ja mentori niin kuin kaikki meidän entiset puheenjohtajamme, Aalto sanoo.

– Arvostan sitä, että puhutaan suoraan ja kerrotaan oma mielipide.

Hellekesä herätti suomalaiset

Aallon mukaan laskenut gallupkannatus ei ole millään lailla heikentänyt vihreiden sisäistä ilmapiiriä, pikemminkin päinvastoin.

– Tämä vain sisuunnuttaa ja antaa enemmän taistelutahtoa, Aalto sanoo.

Aalto haluaa haastaa kaikki muut eduskuntapuolueet kertomaan konkreettisesti, millaisiin toimiin ne sitoutuvat ilmastonmuutoksen torjumiseksi ensi vaalikaudella.

– Tämä hellekesä sinilevälauttoineen ja kuivuuksineen on herättänyt suomalaiset kysymään, mitä näille asioille ollaan tekemässä, Aalto sanoo.

– Enää ei riitä se, että puhutaan kestävästä kehityksestä ylätasolla tai julkistetaan vain jonkinlaisia linjapapereita. Ilmasto ei odota, hän painottaa.