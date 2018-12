Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennaselle syytteet heinäkuisesta lentokoneprotestista

Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasta vastaan on nostettu syytteet haitanteosta virkamiehelle ja ilmailurikkomuksesta, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto kertoo.

Syytteiden taustalla on Pennasen heinäkuinen protesti lentokoneessa. Hän on syyttäjänviraston mukaan tunnustanut esitutkinnassa kieltäytyneensä istumasta omalle paikalleen. Hänen tarkoituksenaan on ollut, ettei kone lähde lennolle mukanaan henkilö, jota poliisi on ollut saattamassa pois Suomesta.

Palautuksiin on erilaisia syitä. Syynä niin sanottuun pakkopalautukseen eli maasta poistamiseen voi olla esimerkiksi kielteinen turvapaikkapäätös tai se, että henkilö on syyllistynyt vakaviin rikoksiin.