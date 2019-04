Vihreiden mielestä jokaisen EU-maan pitäisi esittää komissaariksi kahta, eri sukupuolta olevaa ehdokasta – puolue nimesi omiksi ehdokkaikseen Hautalan ja Niinistön

Vihreät on nimennyt puolueen ehdokkaiksi Suomen EU-komissaariksi europarlamentaarikko Heidi Hautalan ja puolueen entisen puheenjohtajan Ville Niinistön.

Komissaariehdokkaat nimettiin tänään vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä. Hautala ja Niinistö ovat molemmat myös vihreiden ehdokkaina toukokuun eurovaaleissa.

Vihreiden mielestä jokaisen EU-jäsenmaan pitäisi esittää komissaariksi kahta, eri sukupuolta olevaa ehdokasta. Näin saataisiin EU-komission vinoutunutta sukupuolijakaumaa korjattua, puolue katsoo. Tällä hetkellä komissaareista on naisia noin kolmasosa.

Perinteisesti Suomen ehdokas komissaariksi on ollut suurimman puolueen ehdokas. Tämän periaatteen mukaan komissaarin paikka olisi siis menossa SDP:lle.

Esillä veikkailuissa SDP:n komissaariehdokkaaksi ovat olleet ainakin Jutta Urpilainen, Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri. Heistä Heinäluoma ja Kumpula-Natri ovat myös ehdolla eurovaaleissa.

Haavisto kommentoi eduskuntaan valittuja euroehdokkaita

Viime aikoina on virinnyt keskustelua siitä, että osa puolueista on asettanut eurovaaleihin ehdokkaita, jotka on vastikään valittu uuteen eduskuntaan. Vihreillä tällaisia ehdokkaita on neljä: Bella Forsgrén, Saara Hyrkkö, Mirka Soinikoski ja Iiris Suomela.

Soinikoski on kertonut, ettei ole lähdössä europarlamenttiin vaan aikoo jatkaa kansanedustajana. Forsgrén, Hyrkkö ja Suomela eivät ole sanoneet, ottaisivatko europarlamentaarikon paikan vastaan vai kieltäytyisivätkö siitä, jos tulevat valituksi.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kommentoi ehdokasasettelua tänään sanomalla, että vihreät sai ehdokaslistansa päätettyä jo tammi-helmikuussa.

– Listalla on muutamia henkilöitä, jotka tekivät aivan poikkeuksellisen tuloksen jo eduskuntavaaleissa, Haavisto sanoi puoluevaltuuskunnan kokouksessa.

– On demokratian etu, että jokaiseen vaaliin teemme parhaan mahdollisen listan, Haavisto sanoi.

Uuteen eduskuntaan valittuja ihmisiä on eurovaaliehdokkaina myös perussuomalaisilla, vasemmistoliitolla ja kristillisdemokraateilla.