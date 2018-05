Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto: Hallituksen sote-esitys hylättävä ja maakuntavaalit peruttava

Vihreiden puheenjohtaja, jyväskyläläinen kansanedustaja Touko Aalto vaatii hallituksen sote-esityksen hylkäämistä ja maakuntavaalien perumista.



Aallon mielestä hallituksen esityksen uskottavuuden rippeetkin katosivat valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen muistion julkaisun myötä. Hetemäen muistio julkaistiin viime viikolla.



– Hetemäen muistio yrittää puolustella hallituksen esitystä, mutta epäonnistuu siinä täysin. Neljän miljardin euron säästöpotentiaali on vailla pohjaa ja sen ovat tyrmänneet niin talouspolitiikan arviointineuvosto kuin HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri). Edes hallituksen edustajat valtiovarainvaliokunnassa eivät kelpuuttaneet arviota mietintöönsä, Aalto huomauttaa tiedotteessaan.



– Hallitus puskee eteenpäin kyhäelmää, joka ei täytä yhtään uudistukselle asetettua tavoitetta, mutta joka tehokkaasti lukitsee suomalaiset huonon järjestelmän vangeiksi vuosikymmeniksi eteenpäin, Aalto jatkaa.



Aallon mukaan lokakuun maakuntavaalit on peruttava. Aalto muistuttaa tiedotteessaan, että oikeusministeriön vaalijohtaja totesi jo vuonna 2016, että on ongelmallista ja riskialtista, jos lainsäädäntö astuu voimaan vasta seitsemän kuukautta ennen vaaleja. Se aikaraja on jo takana.