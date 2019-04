Vihreille yllätyskasvot Jyväskylästä eduskuntaan – Bella Forsgrén aikoo tarttua erityisesti ilmasto- ja koulutuskysymyksiin

Vihreiden vaalivoitto ei riittänyt siivittämään puolueelle toista paikkaa Keski-Suomessa.

Vielä ennakkoäänien jälkeen näytti siltä, että vihreät olisivat kiinni kahdessa paikassa. Toisin kuitenkin kävi. Läpi pääsi vain yksi, joka ei – ehkä hivenen yllättäen – ollutkaan entinen puolueen puheenjohtaja Touko Aalto, vaan 27-vuotias opiskelija Bella Forsgrén, joka kahmi kaikkiaan yli 4 300 henkilökohtaista ääntä.

Forsgrén opiskelee Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa, mutta on kuitenkin paljasjalkainen keskisuomalainen ja kotoisin Äänekoskelta. Täysin kokematon Forsgrén ei ole politiikassakaan, sillä hän on Jyväskylän kaupunginhallituksen jäsen, ja sai hyvän äänisaaliin viime kuntavaaleissa. Hän on toiminut aktiivisesti myös opiskelijapolitiikassa ja kuuluu myös vihreiden puoluehallitukseen.

Mutta miksi juuri Forsgrén nousi Keski-Suomessa puolueen ääniharavaksi Aallon ohi, siihen ei ehdokas itsekään osannut oikein vastata.

– Ei sitä ole ehditty analysoimaan pahemmin, mutta totta kai ollaan täysillä tehty kampanjaa ja on ollut paljon ihmisiä, jotka ovat auttaneet. Haluan muistuttaa, että ehdokas ei yksin tee kampanjaa, Forsgrén kiitti.

Eduskunnassa hän kertoo tarttuvansa erityisesti ilmasto- ja koulutuskysymyksiin. Myös aktiivimallin leikkurista kärsineet ihmiset ja alle köyhyysrajan elävät korkeakouluopiskelijat ovat Forsgrénin sydäntä lähellä.

– Suomi on 100 vuotta ollut valtio, jossa kaikki on otettu mukaan. Nyt meidän turvaverkkomme rakoilee, hän totesi.

Hiukan syrjemmällä baarijakkaralla istui hetken Touko Aalto, 35, joka ei viipynyt kauaa Popparin vaalivalvojaisten hälinässä. Ennen lähtöään hän kommentoi omaa äänimääräänsä totisin kasvoin. Viime vaaleissa Aalto saalisti yli 4 300 ääntä, nyt henkilökohtainen äänimäärä jäi hiukan yli kolmeen tuhanteen.

– Minusta se äänimäärä on tosi huono. Toisaalta moni ihminen on antanut luottamuksensa, siitä pitää kiittää ja kumartaa.

Forsgréniä Aalto kuitenkin jaksoi kirittää ja kiittää.

– On hienoa asia, että nuori nainen politiikassa on saanut paljon kannatusta, hän sanoi.

Sitten ex-puheenjohtaja laittoi lakin päähänsä ja lähti yksin hämärtyvään iltaan.

Pitkän linjan vihreä vaikuttaja Risto Rönnberg totesi, että lähellä olleen toisen paikan saamatta jääminen on pieni pettymys.

– Prosentuaalisesti ollaan nostettu kannatusta valtakunnallisesti ja se on iso voitto. Mutta tällaisessa 10 kansanedustajan vaalipiirissä äänikynnys on korkea, Rönnberg sanoi.