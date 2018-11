Viiden lääkärin pula iski äkillisesti Seututerveyskeskukseen – "Nyt on oiva tilaisuus käyttää hoitajien osaamista hoidon tarpeen arvioinnissa"

Yllättävä lääkäripula vaikeuttaa kiireettömien lääkäriaikojen saantia parhaillaan Seututerveyskeskuksen kunnissa. Terveysasemilla on tällä hetkellä viiden lääkärin vajaus. Neljä lääkäreistä on suorittamassa erikoislääkärin opintoja sairaalassa, yksi on palkattomalla virkavapaalla.

– Kiireettömiä aikoja joutuu nyt odottamaan poikkeuksellisesti jopa pari kuukautta. Helpotusta pitäisi olla luvassa maaliskuussa, jolloin meille tulee uusia lääkäreitä ja erikoistumassa olevia lääkäreitä palaa töihin. Tämä on äkillisesti tullut poikkeustilanne, joten paniikkiin ei ole aihetta, sanoo ylilääkäri Jari Raudasoja.

Tilanne katkaisee harmillisesti hyvin jatkuneen lääkäritilanteen, pahoittelee Raudasoja.

Päiväsaikainen lääkäripäivystys puuttuu Toivakasta joulukuun puolivälistä alkaen, jolloin potilaita neuvotaan käymään tarvittaessa Joutsan terveysasemalla. Normaalisti päivystys- ja kiirevastaanotot toimivat edelleen Joutsassa, Keuruulla, Laukaassa, Konnevedellä ja Petäjävedellä.

Lääkäripula lykkää nyt etenkin pitkäaikaissairauksien vuosikontrolleja ja lievien pitkäaikaisten oireiden hoitoa.

– Nyt on oiva tilaisuus käyttää esimerkiksi hoitajien ja muiden ammattilaisten osaamista hoidon tarpeen arvioimisessa. He voivat tarvittaessa konsultoida myös lääkäriä, sanoo Raudasoja.

Sairaanhoitajan, fysioterapeutin sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöiden vastaanotolle pääsee edelleen tarvittaessa vaikka samana päivänä, korostaa Raudasoja.

Uutena keinona Seututerveyskeskus on ottanut käyttöön myös palvelusetelit. Lääkäripulan aikana terveysasemilta tarjotaan kiireettömien lääkäriaikojen saamiseksi palveluseteliä, jolla asiakas voi hankkia lääkäripalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

Toistaiseksi lähipalveluna yksityisiä lääkäripalveluja voi ostaa vain Laukaassa, mutta toiveissa on myös sopimus tuottajan kanssa Keuruulla, sanoo Raudasoja.

– Potilaalle jää maksettavaa terveyskeskusmaksun verran tai enemmän riippuen palveluntuottajan hinnoista.

Seututerveyskeskuksessa kaikki omat terveysasemat ovat kaikkien potilaiden käytössä

– Kaikilla meidän asiakkaillamme on päivystyspaikka 20–30 kilometrin säteellä.

Seututerveyskeskuksen mukaan lääkäriresursseja yritetään paikata koko ajan. Raudasojan mukaan vuokralääkäreitäkään ei ole toistaiseksi löytynyt yhdellekään asemalle äkilliseen tarpeeseen.