Viiden vuoden hurja urakka oli hatunnoston arvoinen – Vuonna 1918 valmistunut Jyväskylä-Pieksämäki-rata täyttää paikkansa edelleen

Ensimmäisenä Jyväskylä–Pieksämäki-radasta tulee tietysti mieleen Pönttövuoren tunneli ja sen kolmen vuoden hurja louhintaurakka, joka vei useamman miehen hengen.

– Kyllähän tuollainen yli kilometrin mittaisen tunnelin louhiminen 1910-luvulla oli hatunnoston arvoinen suoritus, sanoo tietokirjailija, joukkoliikenteen tutkija ja asiantuntija Kimmo Pyrhönen.

– Kohdistuskin onnistui sen aikaisilla välineillä hyvin: Kun eri päistä tehdyt reiät kohtasivat toisensa, oli siinä vain muutaman kymmenen sentin heitto. Käytännössä sitä ei valmiissa tunnelissa huomannut.

Pyrhönen on tutustunut aiheeseen huomattavan tarkasti, sillä häneltä ilmestyi kesäkuussa teos Pönttövuoren kahta puolen. Siinä kerrotaan Jyväskylä–Pieksämäki-radan vaiheista aina näihin päiviin saakka.

Koko rataosan esittelevä kirja syventyy myös Jyväskylä–Lievestuore-välille, missä radan tekeminen oli maastollisesti kaikkein vaativinta.

– Se oli ensimmäinen rataosa, minkä rakentamisessa käytettiin mittavasti erinäisiä teknisiä apuvälineitä, muun muassa paineilmavasaroita ja höyrykaivinkone Hullu Jussia, Pyrhönen kertoo.

Pyrhösen mukaan työmailla oli joskus enemmän luuloa kuin tietoa, esimerkiksi ”kyllä minä tiedän” -räjäyttäjiä, jotka virittelivät dynamiittinalleja tupakka hampaissa.

– Erään kerran dynamiitista kaasuuntunut aine suhahti, ja miehet ehtivät ottaa vain muutaman askeleen rakennuksen ovelle – ja paineaalto auttoi sitten lopunmatkan ulos...

– Ketään ei kuollut, mutta loukkaantumisiahan siinä tuli. Kaikenlaista sattui ja tapahtui, kun oltiin vähän kokemattomia.

Jokaisessa tilanteessa ei oltu yhtä onnekkaita, ei ainakaan Pönttövuoressa.

– Menehtyneiden määrästä on eri lähteissä erilaisia tietoja.

Pönttövuoren ohella hankalia rakennuspaikkoja olivat muun muassa Haapakosken ylitys Vaajakoskella, Kanavuoreen tehty kallioleikkaus ja Leppäveden järvipenkereet.

– Leppävedellä rata yritettiin vetää läpi mahdollisimman matalien paikkojen läpi, ja sen takia rata tekee s-mutkan keskellä järveä vielä tänäkin päivänä.

– Leppävedellä tehtiin myös Pohjoismaiden suurin maaleikkaus. Kun valkoiset halusivat pitää sen sisällissodan aikana kulkukelpoisena, oli siellä jatkuvasti satoja miehiä lapioimassa alas valuvaa soraa pois kiskoilta.

– Nyt alue on puuston peittämä ja juna kulkee siitä läpi 120 kilometriä tunnissa, ja on hankala nähdä, millainen se on aikoinaan ollut.

Pyrhönen sanoo, että Venäjä kiirehti aikoinaan radan tekemistä sotilaallisista lähtökohdista, ja Suomi rakensi sen loppuun itsenäisenä valtiona.

– Sittemmin radan merkitys kasvoi jatkuvasti idän ja lännen välisenä yhdysratana, Pyrhönen sanoo.

– Se on edelleen merkittävä, vaikka henkilöliikenteessä pysähtymisiä ei ole enää kuin Hankasalmella.

Paikallinen tavaraliikenne on nykyisin vähissä, mutta raakapuuta kulkee kiskoilla paljon.

– Sen kuljetus on lisääntynyt etenkin Äänekosken biotuotetehtaalle. Se on myös yksi tärkeimpiä runkokuljetuksia Yaran Siilinjärven ja Uudenkaupungin tehtaiden välillä.

– Toki sillä on muitakin säännönmukaisia kuljetuksia lähinnä teollisuuden tarpeita varten. Junien määrä ei ole kovin suuri, mutta tonnimäärät ovat merkittäviä.