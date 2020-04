Viides nollapäivä putkeen – Keski-Suomessa ei uusia koronatartuntoja

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) alueella ei ole ilmennyt uusia koronaviruksen aiheuttamia COVID-19-tartuntoja. Tiistai on viides perättäinen päivä, jona sairaanhoitopiirin alueella ei ole raportoitu yhtään uutta tartuntaa.

Jämsäläisten ja kuhmoislaisten testitulokset eivät näy tilastoissa, sillä Jämsä ja Kuhmoinen kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva kertoi maanantaina, että koronatilanne on pysynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella edelleen rauhallisena ja sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi vain yksittäisiä potilaita.

– Uusien positiivisten koronatestien vähäisyys viime päivinä ei suinkaan tarkoita, että koronavirus olisi voitettu. Viranomaisten antamia suosituksia, kuten liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia on edelleen erittäin tärkeää noudattaa tunnollisesti, Paloneva korosti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeisti viime viikolla, että koronatestaus tehdään jatkossa kaikille perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyspotilaille, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella syytä epäillä koronavirustartuntaa. Testaukseen ohjataan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa.

Paloneva kertoi eilen, että näytteenottomäärät ovat kasvaneet Keski-Suomessakin voimakkaasti. Oireettomille henkilöille testausta ei kuitenkaan tehdä.

Keski-Suomen keskussairaalan lisäksi KSSHP:n alueella testejä otetaan tällä hetkellä Jyväskylän, Muuramen, Laukaan, Äänekosken, Saarijärven ja Pihtiputaan terveyskeskuksissa. Laukaan ja Äänekosken terveyskeskuksissa näytteitä otetaan myös viikonloppuisin.

Koronavirustartuntaa epäillessä on tärkeää ottaa ensisijaisesti yhteyttä soittamalla omaan terveyskeskukseen. Jos oma terveyskeskus on jo kiinni ja koronavirusta epäilevä henkilö haluaa hakeutua Keski-Suomen keskussairaalan päivystykseen, hänen tulee aina ensin soittaa Päivystysapuun numeroon 116 117, josta hänet ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Yhteydenotot ovat välttämättömiä, sillä niiden tarkoituksena on vähentää kontakteja muihin ihmisiin tartunnan välttämiseksi.