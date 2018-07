Viikinmäen jätevedenpuhdistamon häiriöiden aiheuttaja ei ole selvinnyt

Jätevedenpuhdistamon häiriöt jatkuvat edelleen Viikinmäellä Helsingissä eikä häiriön aiheuttaja ole vielä selvinnyt, kertoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) perjantaina.

Häiriötilanne alkoi varhain maanantaiaamuna. HSY:n mukaan häiriön syynä on todennäköisesti viikonvaihteessa tapahtunut tuntematon teollisuuspäästö. Päästö on häirinnyt puhdistusprosessia, minkä vuoksi vesistöön päätyy poikkeuksellisen paljon typpeä. Tällä hetkellä typenpoistoprosessin teho on noin 20–30 prosenttia.

Häiriön kestoa on HSY:n mukaan vaikea arvioida, koska päästön tarkkaa aikaa ja laatua ei tiedetä.

Osastonjohtaja Mari Heinonen sanoi, että asian selvittäminen jatkuu. Hän painotti, että häiriö ei vaikuta kuluttajiin tai kotitalouksien veteen.