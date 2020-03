Viikko töissä ja viikko eläkkeellä – kysyntä pitää jo joka kymmenennen 63–67-vuotiaan töissä: "Pitää oikein miettiä miten saan ajan kulumaan"

63-vuotias Tarja Väänänen, Jyväskylän Seppälän Prisman vanhin työntekijä, purkaa tavaroita hyllyihin. Hän hyllyttää kaikenlaisia tuotteita, niin vaippapaketteja, kemikaliotuotteita kuin myös elintarvikkeita. Vuoro alkaa aina viideltä aamulla ja päättyy yhdeltä iltapäivällä.

– Teen viikon töitä ja olen viikon varhennetulla eläkkeellä, ja tämä sopii minulle oikein hyvin. Varsinaiseen eläkeikään on matkaa vielä 9 kuukautta, ja tarkoitukseni on jatkaa työntekoa senkin jälkeen Väänänen kertoo.

Väänänen siirtyi osittaiselle varhennetulle eläkkeelle 61-vuotiaana, eli heti kun se oli mahdollista. Taustalla oli nyt jo edesmenneen puolison sairaus, minkä takia Väänänen halusi viettää mahdollisimman paljon aikaa hänen kanssaan.

– Olen terve ja jaksan hyvin tehdä töitä. Nyt yksin ollessa viikko kotona voi tuntua aika pitkältäkin, ja pitää oikein miettiä miten saa ajan kulumaan, Väänänen naurahtaa.

Lapsenlapsia on kaksi, mutta he asuvat Kuusamossa.

– Taloudellisesti pärjäisin ilman töissäkäyntiäkin, mutta minulle tämä on tärkeää ja antaa rytmiä elämään. Jos vain työpanostani tarvitaan, jatkan 65-vuotiaaksi tällä systeemillä ja sen jälkeenkin voin mielelläni tehdä vuoroja, jos terveyttä riittää, Väänänen sanoi.

Väänänen tuli Prismaan töihin vuonna 1975, vasta 17-vuotiaana. Siitä saakka hän on ollut talossa töissä.

Tarja Väänänen on työskennellyt Seppälän Prismassa vuodesta 1975 lähtien. Hän on kaupan vanhin työntekijä. Kuva: Tiina Mutila

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan joka kymmenes 63–67-vuotias käy töissä. Vuoden 2007 lopussa tämänikäisistä kävi töissä 18 000, vuonna 2018 luku oli jo 35 000. Määrä on siis kaksinkertaistunut ja kasvaa yhä, arvioi Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

– Talous vetää, ja työvoimalle on kysyntää. Nuoret eivät välttämättä halua tehdä samanlaisia töitä kuin vanhemmat. Ikääntyvät ovat myös entistä terveempiä ja kaipaavat mielekästä tekemistä. Työyhteisön sosiaaliset suhteet ja työterveyshuolto houkuttavat työntekoon.

Lisäksi ikääntyvillä on paljon osaamista, jota arvostetaan.

– Suomessa on yrityksiä, jotka rekrytoivat pelkästään eläkeläisiä, kuten Hämeenlinnassa vaikuttava Onnexi. Eihän esimerkiksi röntgenhoitajan ammattitaito häviä eläköitymisen myötä mihinkään, Kannisto toteaa.

Naiset työskentelevät eläkeikäisinä hoivan ja kaupan alalla sekä opettavat. Miehet kuljettavat ja huoltavat. Heitä työskentelee paljon esimerkiksi linja-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajina sekä kiinteistönhuollossa. Joka kolmas eläkkeelle jäänyt entinen sotilas jatkaa työelämässä.

– Asiantuntijat jatkavat töitä eläkeajan yli. Työntekijät jäävät töistä eläkkeelle mutta tekevät sen rinnalla töitä. Yrittäjät jäävät eläkkeelle mutta eivät lopeta yritystään. Lääkärit tekevät töitä usein niin pitkään kuin pystyvät.

Raha on Kanniston mukaan huono kannustin eläkeikäisten työntekoon, sillä työtä tekevät eläkeläiset saavat muita ikäisiään korkeampaa eläkettä. Vain joka kymmenennen työssäolevan eläke jää takuueläkkeen alle.

Vuonna 2018 työssä olleiden eläkkeensaajien keskieläke oli 1 530 euroa (ei osa-aikaeläkkeitä). He tekivät töitä keskimäärin kahdeksan kuukautta vuodessa noin 1 300 euron kuukausipalkalla. Palkkaerot olivat suuria. Joka neljäs sai palkkaa alle 400 euroa ja joka neljäs yli 1 700 euroa.

– Työnteko perustuu vapaaehtoisuuteen, ja työvuorot valitaan itselle sopivina ajankohtina.

Lääkäreistä puolet jatkaa töissä eläkeiässä

Suomen Lääkäriliiton vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan puolet lääkäreistä jatkaa töitä eläkeiässä. Liiton varatoiminnanjohtajan Hannu Halilan mukaan tuntuma on, että ikääntyneiden lääkäreiden työnteko on entisestään lisääntynyt. Tämä johtuu siitä, että eläkeläiset ovat nykyään entistä terveempiä ja haluavat jatkaa työntekoa. Eläkkeellä olevien työpanokselle on myös kysyntää.

– Yksityissektorilla on pitkiä potilassuhteita. Lääkäriys on enemmän kuin ammatti. Siitä ei jäädä eläkkeelle tavallaan koskaan, Halila sanoo.

Pihlajalinnan henkilöstöjohtaja Elina Heliö kertoo yleisimmän syyn lääkäreiden jatkamiseen työelämässä olevan oman halukkuuden.

– Työkyky on hyvä, he kokevat työn mielekkääksi ja pystyvät hyödyntämään ja ylläpitämään vahvaa ammatillista osaamistaan. Kokeneet lääkärit antavat suomalaiselle terveydenhuollolle merkittävän panoksen. He toimivat myös tukena nuoremmille lääkäreille.

Lääkärin oikeudet ovat elinikäiset. Halilan mukaan jotkut yksityispuolen lääkäriasemat ovat pyrkineet rajoittamaan yli 70-vuotiaiden vastaanoton pitämistä, mutta se on todettu oikeudessa ikäsyrjinnäksi. Julkisella puolella lääkäreiden yläikäraja on yleensä 65 vuotta, yliopistosairaaloissa 68 vuotta.

Lääkäriliiton suositus on, että ikääntyvän lääkärin tulisi käydä vuosittain terveystarkastuksessa ja osoittaa osallistuneensa täydennyskoulutukseen.