Viikon vanha luvaton nuotio sytytti maastopalon saaressa Jyväskylässä – "Nuotiopohja pitäisi aina olla kiviainesta, ettei kuumuus siirry maahan"

Pienessä saaressa Jyväskylän Saarenmaalla sijaitsevassa Iso-Vasaraisessa syttyi sunnuntaina maastopalo iltapäivällä kello yhden jälkeen. Aluskasvillisuutta paloi noin kolmensadan neliömetrin alueelta.

Saaressa ei ole asutusta, mutta Iso-Vasarainen-järven rannoilla on kolmisenkymmentä kesämökkiä. Mökkiläiset olivat havainneet tulipalon ja lähteneet soutuveneillä sitä sammuttamaan. Palo ei alkusammutuksen ansiosta ehtinyt levitä laajemmalle alueelle. Pelastuslaitos jatkoi sammutusta ja kasteli alueen.

Paloesimies Janne Luoma-aho sanoo, että tulipalon sytytti vanha nuotio.

– Saaressa on käynyt viime viikolla retkeilijöitä, ja siellä on silloin nähty nuotio. Se on jäänyt kytemään ja todennäköisesti sytytti nyt tämän palon, Luoma-aho kertoo.

Hänen mukaansa nuotio pitäisi aina tehdä sellaiselle paikalle, josta kuumuus ei pääse siirtymään maapohjaan.

– Nuotiopohja pitäisi olla kiviainesta, ja alue tulee rajata oikeaoppisesti. Lisäksi maanomistajalta täytyy pyytää lupa nuotion tekoon, Luoma-aho selittää.

Iso-Vasaraisen saareen tehdyllä nuotiolla ei hänen mukaansa ollut lupaa. Pelastuslaitos on sunnuntaina ollut maanomistajaan yhteydessä.

– Hän ei ole antanut lupaa kenellekään ja päinvastoin kieltää omilla maillaan tulen tekemisen. Eli saaressa on ollut luvaton nuotio, Luoma-aho toteaa.

Hän myös muistuttaa, että metsäpalovaroituksen aikana kaikenlaisen avotulen teko on kielletty.

Keski-Suomessa on voimassa sekä metsäpalo- että hellevaroitus.