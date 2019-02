Viikonloppu lämmin koko maassa, vuoden korkein lämpötila mitattiin Juupajoella – pakkanen häätää kevään tunnun ensi viikolla

Viikonloppu jatkuu lämpimänä koko maassa. Lämpö nousee sunnuntaina päivällä plussan puolelle kautta Suomen, arvioi päivystävä meteorologi Petri Hoppula Ilmatieteen laitokselta STT:lle.

Lauantaina kirjattiin Suomen tämän vuoden lämpöennätys, kun mittarin elohopea kipusi Pirkanmaan Juupajoella 9,4 asteeseen. Hoppulan mukaan tämä oli samalla Hyytiälän mittausaseman kaikkien vuosien lämpöennätys aikavälillä 20.–26. helmikuuta.

– Lännestä saapunut föhntuuli toi lämpöä Suomeen, meteorologi kertoi.

Odotukset varhaisesta keväästä on Hoppulan mukaan syytä unohtaa lämpöennätyksestä huolimatta. Ensi viikon loppupuolella pakkanen häätää moiset toiveet.

– Kylmeneminen on tulossa tällä tietoa ensi keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Loppuviikolla pakkasta lienee viitisen astetta. Talvisiin lukemiin siis palataan.

Lämpötilan vaihtelut vuorokauden sisällä ovat Hoppulan mukaan nyt varsin suuria. Niinpä jo lämpimän sunnuntain vastaiseksi yöksi ennustettiin pakkasta miltei koko maahan.

Kävelijöillä taas iljanteista

Viileä yö ehtii todennäköisesti jäädyttää maanteillä olevaa vettä ainakin paikoin, joten ajokeli voi olla sunnuntaina aamulla ja aamupäivällä lauantain tapaan liukas. Keski- ja Pohjois-Lappiin annettiin sunnuntaiksi ajokelivaroitus. Varsinkin polannepinnat voivat olla liukkaita.

– Jalankulkijoille on puolestaan annettu varoitus jalankulkusäästä laajasti läntiseen Suomeen. Jalkakäytävillä on jäätä, jonka päällä on vettä, Hoppula varoittaa.

Kävelijöiden on syytä varautua pääkallokeliin sunnuntaina alueella Uudeltamaalta Keski-Suomen kautta Pohjois-Pohjanmaalle sekä maakunnissa niistä länteen.

Maanantaina läntisen Suomen samoihin maakuntiin on annettu vaarallisen kovan luoteistuulen varoitus.

Tuulivaroitus koskee maanantaina lisäksi kaikkia merialueita paitsi Suomenlahden itäosaa.

Jäätä on Suomen merialueilla nyt selvästi vähemmän kuin tähän vuodenaikaan keskimäärin. Sekä Pohjanlahti, Ahvenmaan lähialueet että Suomenlahti olivat 18. helmikuuta suurelta osin jäättömät. Jäättömien alueiden meriveden lämpötila oli sekin tuntuvasti keskimääräistä korkeampi.

Kontio ja neljä muuta jäänmurtajaa ovat olleet avustamassa Perämerellä. Zeus on avustanut meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella.