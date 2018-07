Viikonlopuksi on luvassa lämmintä ja kosteaa säätä

Sää jatkuu loppuviikon vaihtelevana, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Perjantaille on luvattu kuuroja etenkin maan itäosiin, ja sää on kauttaaltaan pilvinen tai puolipilvinen. Lauantaina ja sunnuntaina sää on poutaisempi, mutta pilvisyys on edelleen vaihtelevaa ja etenkin idässä kuurot ovat mahdollisia.

Vaikka ilma Suomen yllä on kosteaa, se on myös kohtuullisen lämmintä. Päivystävä meteorologi Hannu Valta arvioi lämpötilan liikkuvan 20 asteen molemmin puolin riippuen siitä, sataako vai paistaako aurinko.

Ruisrock-festariviikonloppua viettävässä Turussa keli saattaa olla mukavakin, sillä lännessä poudan todennäköisyys on suuri ja myös öistä odotetaan kohtuullisen lämpimiä.