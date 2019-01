Viikonlopulle luvassa hyytävää pakkassäätä – talven pakkasennätys voi mennä uusiksi

Viikonloppuna voidaan hätyytellä kuluvan talven pakkasennätystä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Itä-Lapissa ja Kainuun seudulla lämpötila voi pudota jopa –40 asteeseen.

Koko maahan on luvassa viikonlopuksi kirpeää pakkasta. Huominen on etelässä pilvinen ja paikoin sataa lunta. Pohjoisessa on selkeämpää.

Sunnuntaina koko maassa on aurinkoista ja pakkanen kiristyy. Etelässäkin voidaan päästä –25 asteeseen.