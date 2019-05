Viikonlopun kovat sateet toivat Jyväsjärven pinnalle ohuen öljykalvon

Pelastuslaitos sai viikonlopun aikana ilmoituksia Jyväsjärven sataman pinnassa näkyvästä öljykalvosta.

– Se johtuu todennäköisesti siitä, että viikonloppuna on ollut kovat sateet ja Jyväsjärvelle on päässyt tulemaan hyvin vähäinen määrä öljyä sadeveden mukana. Laidassa on ollut sadevesiputki, joka on laskenut siihen pienen kalvon öljyä, kertoo palomestari Kalle Hakamäki.

Hakamäen mukaan öljyä on järvessä seitinohut kerros ja sen määrä voi olla käytännössä vain muutamia desilitroja. Määrä näyttää isommalta, sillä öljy on levittäytynyt suurelle alueelle. Se kelluu Jyväsjärvellä Rantaväylän puoleisessa päässä venelaitureiden lähellä noin 50–100 metrin pituisella alueella.

Järveen on vuotanut öljyä kovien sateiden myötä myös aiempina vuosina.

Ympäristötoimi selvittää parhaillaan öljyn alkuperää. Aiheuttajaksi epäillään vanhaa pilaantunutta maamassaa. Pelastuslaitoksella ei ole ollut paikalla torjuttavaa.