Viime viikkojen joukkoaltistukset ovat johtaneet hyvin erilaisiin määriin tartuntoja, Päijät-Hämeessä ennätyspäivä tartunnoissa

Suomessa on kerrottu lukuisista joukkoaltistumistilanteista sen jälkeen, kun kokoontumisrajoituksia kesällä höllennettiin. Tartunnan saaneiden määrä näyttää vaihtelevan huomattavasti, vaikka altistuminen olisi tapahtunut samantyyppisessä tilanteessa.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoista noin kolmesataa altistui tartunnalle elokuun lopussa. Tiedekunnan dekaani Risto Renkonen kertoo, että positiivisen diagnoosin on saanut heistä kolmetoista.

– Vannomatta paras, mutta kyllä se hyvin lähelle sitä varmasti jää.

Tampereella reilut 70 yliopiston keskustakampuksen opiskelijaa joutui karanteeniin altistuttuaan tartunnalle vapaa-ajan tapahtumassa. Heistä jo kymmenkunta on sairastunut.

– Luku ei ole ihan tarkka, mutta se on sitä luokkaa. Kun tehdään tartunnan selvitystä, voi paljastua, että jollakin tartunta on tullut muualta, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Janne Laine.

Laine myöntää, että sairastuneiden suhteellinen määrä on verrattain korkea, mutta ei ole suuremmin huolissaan.

– Onhan se suurempi osuus karanteeniin laitetuista kuin mitä yleensä tulee tapauksia. Mutta eihän joka seitsemäs osuutena ole suuri.

Altistuneet opiskelijat ovat yhä karanteenissa, joten lisää tartuntoja voi vielä tulla ilmi.

Kaksi tuhatta altistunutta viikossa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella joukkoaltistumisia tulee ilmi jatkuvasti. Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen muistuttaa, että joukkoaltistumiseksi lasketaan kaikki tilanteet, joissa tartunnalle on altistunut yli kymmenen henkilöä.

Yhteensä altistuneita oli elokuun loppupuolella Ruotsalaisen mukaan noin 2 000 viikoittain. Näistä altistuneista keskimäärin joitakin kymmeniä sairastui viikkoa kohden.

– Tarkkaa lukua on vaikea antaa, koska taudin itämisaika on vielä voimassa.

Altistumisia tapahtuu hänen mukaansa kaiken kokoisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. Joskus satojen ihmisten tilaisuudessa tartuntoja on vain muutamia, mutta toisaalta parinkymmenen ihmisen juhlissa yli puolet sairastui.

Ruotsalainen peräänkuuluttaa varotoimia eli jo keväältä tuttuja käsihygieniaa, turvavälejä ja ruuhkapaikoissa kasvomaskia.

– Suosittelen järjestämään ainoastaan alle kahdenkymmenen hengen yksityistilaisuuksia. Hus vetosi viime viikolla, että vältettäisiin joukkotapaamisia, muun muassa opiskelijatapahtumien altistumisiin liittyen.

Joukkoaltistumisista huolimatta Husin alueella sairastuneista vain 30 prosenttia tietää mistä tartunnan sai. Heistä kolmannes sai sen perhepiirissä.

Koko maassa 36 uutta tartuntaa

Kaikkiaan Suomessa on todettu 36 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 389 tartuntaa, mikä on 52 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 241, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 148. Koronavirustartuntoja on todettu Suomessa nyt kaiken kaikkiaan yhteensä 8 327.

Suomessa on todettu myös yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus. Maanantaina tiedotettiin myös yhdestä uudesta tehohoidossa olevasta potilaasta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kaikkiaan 16 ihmistä.

THL:n mukaan koronavirustestejä on tehty maanantaihin mennessä noin 745 000.

Päijät-Hämeessä päiväkohtainen ennätysmäärä tartunnoissa

Päijät-Hämeessä on todettu kaikkiaan 11 uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan kyseessä on tähän saakka suurin määrä yhden päivän aikana alueella vahvistuneita tartuntoja.

Tartunnoista osa liittyy ketjuun, jossa koronaviruksen saanut oli vieraillut kahdessa lahtelaisravintolassa. Tartuntoja on todettu Pikku Hanhi- tai Armas-ravintolassa käyneillä. Kummassakin ravintolassa elokuun 29. ja 30. päivän välisenä yönä käyneet ohjataan koronavirustestiin, vaikka heillä ei olisikaan oireita.

Maanantaiaamuun mennessä Päijät-Hämeessä oli todettu yhteensä 153 koronavirustartuntaa.