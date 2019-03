Viimeiset mohikaanit jättävät eduskunnan: "Politiikasta tullut kulutustavarateollisuutta, jossa vanhoihin kyllästytään ja haetaan uusia kasvoja"

Osa eduskunnan jättävistä konkarikansanedustajista arvioi, ettei jatkossa enää nähdä yhtä pitkiä edustajien uria kuin heillä on takanaan. Kansanedustaja Eero Heinäluoman (sd.) mukaan tähän vaikuttavat monet syyt.

Työelämän rytmi on muuttunut kovemmaksi ja nopeatempoisemmaksi. Siviilissäkään ei ole tehtäviä, joissa ihmiset olisivat kymmeniä vuosia

– Toiseksi politiikka on muuttunut enemmän kulutustavarateollisuudeksi, jossa haetaan uusia kasvoja ja vanhoihin kyllästytään, Heinäluoma sanoo.

Tuoretta voimaa ja kokemusta

Heinäluoman mukaan kaikessa muutoksessa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvää on se, että päätöksenteossa on tietty määrä ennakkoluulottomuutta. Huonoa on se, että kokemuksen myötä tulee kyky jättää toistamatta samoja virheitä ja kyky oppia menneestä ja katsoa asioita suhdanteiden yli.

– Pitempään kansanedustajana olleiden katseet ulottuvat vaalikausien yli. Hyvällä työpaikalla on tuoretta voimaa ja kokemusta. Myös eduskunnassa on hyvä olla molempia.

Kari Uotila (vas.) jakaa Heinäluoman näkemyksen ja sanoo, että ihmiset suhtautuvat politiikkaan eri tavalla kuin menneinä vuosikymmeninä. Tämän osoittaa sekin, että jotkut ihan äskettäin valitut jäävät vapaaehtoisesti pois.

Pitkä urat vähenevät

– Ihmiset ajattelevat, että edustajan ura on yksi vaihe tässä elämänvaiheessa ja työurassa ja palaavat tekemään jotain muuta. Nuorisopolitiikasta asti politiikan hommia tehneitä on vähemmän tulevaisuudessa, Uotila sanoo, mutta korostaa arvostavansa pitkän päivätyön kansanedustajana ja ministerinä tehneitä ammattipoliitikkoja.

– Ei se kovin yleistä ole. Minulle ei tullut mielenkään, että tästä tulee 36 vuoden pesti, Sirkka-Liisa Antila (kesk.) säestää.

Myös Annika Lapintie (vas.) sanoo yhteiskunnan muuttuneen nopeatempoisemmaksi ja työurien lyheneminen tulee näkymään myös eduskunnassa.

– Jos katson ympäröivää yhteiskuntaa, pitkät kansanedustajan urat ovat epätodennäköistä

Nuorena eduskuntaan

Keskustan Timo Kalli ja Kauko Juhantalo sen sijaan pitävät mahdollisena, että kansanedustajat istuvat jatkossakin useita kausia.

– Teoriassa on paremmat mahdollisuudet pitkiin kausiin, kun ihmiset tulevat eduskuntaan niin paljon nuorempina, Juhantalo sanoo.

– Meidän kaltaisia edustajia ei välttämättä tule, jotka ovat olleet ensin kunta- ja maakuntapolitiikassa. Nykyään eduskuntaan tullaan jostain muualta, missä on saavutettu tunnettavuutta, Kalli jatkaa.

Kallin mukaan tämä kehitys ei ole välttämättä hyvä, jos kansaedustajaksi tullaan sen maailman ulkopuolelta, mitä asioita eduskunnassa käsitellään. Se vaatii paljon opettelemista. Riskinä tässä on myös se, että poliitikot vaihtavat leiriä.

– Mennään naapuritelttaan ja huomataan, ettei se ole parempi, Kalli naurahtaa.

Kallin mukaan poliittiset vaihtelut tulevat aiempaa suuremmiksi. Kun hän aloitti kansanedustajana, vaaleissa ei tapahtunut kuin prosentin kymmenyksen heittoja.

– Ihmisten poliittinen koti oli paljon rajallisempi. Nyt liikkuvien osuus on kasvanut ja tulee kasvamaan. Ja ne edustajat, jotka pystyvät tämän haasteen ottamaan vastaan, pystyvät tekemään pitkiä poliittisia uria jatkossakin.