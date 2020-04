Viisi uutta koronakuolemaa – viruksen uhrina kuollut Suomessa 64 ihmistä

Koronaviruskuolemien määrä Suomessa on kohonnut yhteensä 64:ään, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita on nyt viisi enemmän kuin eilen.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi THL:n mukaan koko maassa 232 ihmistä, joista tehohoidossa on 75.

THL kertoi jo aiemmin päivällä, että Suomessa on varmistettu yhteensä 3 161 koronavirustartuntaa. Määrä oli noussut eilisestä 97 varmistetulla tartunnalla.

Etelä-Savossa ensimmäinen koronakuolema

Eilen maanantaina tartuntojen määrä kasvoi edellispäivästä 90 tartunnalla. Varmistetut tartunnat ovat kuitenkin vain osa kaikista tartunnoista, sillä ainoastaan osa epäilyistä testataan.

Suomessa varmistetuista tartunnoista 1 117 on Helsingissä, Espoossa niitä on 308 ja Vantaalla 226. Tampereella tapauksia on 96, Jyväskylässä 81 sekä Turussa ja Oulussa molemmissa 79.

Maanantaina koronaviruskuolemia oli Suomessa THL:n mukaan yhteensä 59. Määrä oli tuolloin kasvanut kolmella edellispäivästä.

Koronan takia sairaalahoidossa oli maanantaina 230 ihmistä, joista 74 tehohoidossa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoi aamulla, että Etelä-Savossa on tapahtunut alueen ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus pääsiäisen aikana. Kyseessä oli iäkäs riskiryhmään kuulunut henkilö.

Parisataa ajoneuvoa käännytettiin Uudenmaan rajalta

Poliisi käännytti Uudenmaan maakuntarajalta maanantain aikana yhteensä 196 ajoneuvoa ja sakotti 22:ta henkilöä valmiuslain rikkomisesta, kertoo Helsingin poliisi. Yhteensä maakuntarajan yli pyrkiviä ajoneuvoja saapui poliisin tarkistuspisteille 13 743.

Junissa poliisi kertoi tarkistaneensa maanantain aikana yhteensä 663 ihmisen matkan syyn. Neljä matkustajaa ohjattiin palaamaan, mutta kenellekään ei annettu sakkoja.

– Eilisessä pääsiäisliikenteessä on havaittavissa hieman kasvua Uudenmaan maakuntarajalla. Sulkupisteillä poliisi toimii edelleen tällä viikolla aiemmin sovittujen pelisääntöjen mukaan, ylikomisario Jussi Hietala sanoo poliisin tiedotteessa.