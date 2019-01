Viitasaarelainen Maire keräsi suomalaisilta tietoja natseille – loi suhteita viehättävyydellään

Suolahdessa kasvanut ja sittemmin tamperelaistunut kirjailija Pekka Vapaaoksa on julkaissut tosiasioihin perustuvan romaanin natsi-Saksalle vakoilleesta äidistään Maire Frigrenistä ja isäpuolestaan Alfred Hammelista. Maire kiinnostui sukulaisten luona asuessaan Porissa Lapuan liikkeen toiminnasta 20-luvun lopulla. Paikallinen karismaattinen suojeluskuntapäällikkö istutti nuoriin kristillis-fasistisen maailmankatsomuksen. Sille uskollisena Maire värväytyi natsien vakoilijaksi, ja jatkosodassa vakoili suomalaisia.

Vapaaoksa kertoo äidin ja isäpuolen tarinat vetävästi, moralisoimatta ja viihdyttävän aisti-iloisesti. Faktojen osalta tarina on haasteellinen.

– Äiti muutti kertomuksiaan eri tilanteissa, ja oli kaikkiaan varsin vaitelias. Isäpuoleni on ollut minulle ainoa isä. Hän oli luotettavampi ja täydensi aukkoja. Toimimme vaimoni kanssa omaishoitajina hänen viimeiset elinvuotensa. Erityisesti tuolloin hän kertoi asioista mielellään.

– Alfredin isoäiti oli Hitlerin vainoama poliitikko. Isäpuoleni ei pitänyt natsismista, mutta palveli Wehrmachtia eli armeijaa vihollista kuuntelevana radistina uskollisesti. Omat lisätutkimukseni toivat myös faktoja ja historiallisia tapahtumia koskevat tiedot pyrin vahvistamaan aidoista lähteistä, kertoo Vapaaoksa.

Ennen värväytymistä Mairen lähipiirissä vaikutti upseeri Eero Honkonen. Romaanissa sukulaismies on äänekoskelaisen äveriään Honkolan maalaistalon poikia. Eero vaimonsa kera vietti värikästä seuraelämää Helsingissä, ja siihen viehättävä ruskeaverikkö Mairekin solahti. Sotilasurallaan Honkonen toimi pääesikunnassa valmistellen puolustusvoimien hankintoja. Konttoriopistossa opiskellut Maire oli kiinnostunut työskentelystä Saksassa, ja siihen Honkosen kontakteilla avautui hyvät mahdollisuudet.

Mutkan suunnitelmiin teki seksuaalisesti aktiivisen Mairen ei-toivottu raskaus. Poika eli kirjailija Vapaaoksa syntyi elokuun lopulla vuonna 1938, ja Maire vietti äitiysaikaa vanhempiensa luona Viitasaarella marraskuuhun. Sitten hän jätti pojan sukulaisten hoiviin ja palasi työhönsä Elannolle Helsinkiin. Pian hän sai töitä saksalaisessa maahantuontiyrityksessä. IKL:ää kannattavan naisen rekrytointi vakoilijaksi eteni tuon jälkeen helposti.

– Olen viettänyt hyvän lapsuuden ja nuoruuden viiden tätini hoivissa ja kasvattamana. Äidin vakoojaura oli jatkosodan aikana. Hän otti minut Saksaan koulutusmatkalle mukaan, kun oli 4-vuotias. Siitä minulla on hataria muistoja. Lapsi peitti tehokkaasti matkan todellista luonnetta. Äidin saadessa koulutusta aatteeseen, viettelyyn ja myrkkyihin minulla oli saksalainen lastenhoitaja, kertoo Vapaaoksa.

Suomessa Maire toimi nimellä Marietta Freizweig. Tehtävä vei Helsingistä Lappiin Sallan seudulle, ja hän rakastui saksalaiseen hävittäjälentäjään. Hän myös tapasi tulevan miehensä, mutta tuolloin molemmilla oli omat romanssit. Maire viehättävyydellään saavutti luottamuksellisia suhteita. Lisäksi salakuuntelulaitteilla hän kuunteli ja pikakirjoitti talteen suomalaisupseerien keskusteluja. Raportit paljastivat suomalaisten aidon suhtautumisen taistelutilanteeseen sekä saksalaisiin.

Hävittäjälentäjä katosi pommitusmatkalla, ja Alfredin romanssit katkesivat joukkosiirtoihin. Kaksikko kohtasi Norjassa, kun saksalaisjoukkojen mukana perääntynyt Maire oli apuna sairaalassa ja Alfred haavoittunut lievästi vastarintaliikkeen iskussa. Romanssi roihahti, pari kihlautui Norjassa ja sopi tapaavansa Alfredin kotikaupungissa Herzogenrathissa sodan päätyttyä.

– Saksalaisten vetäytyessä Norjaan äidin oli pakko hylätä minut kokonaan. Hän pelkäsi jäävänsä venäläisten käsiin. Maire lennätettiin potilaiden mukana Saksaan vastaanottamaan uutta tehtävää, mutta tuolloin Wehrmacht romahti lopullisesti. Äiti ei palvellut koskaan SS-joukkoja.

Äiti pakeni Berliinistä pakolaisvirrassa 300 kilometrin matkan Hollannin rajan pintaan. Kovia kokenut nainen otettiin lämpimästi vastaan. Alfred vangittiin Norjassa ja hänet kuljetettiin Saksaan leirille, josta hänet vapautettiin. Pariskunta eli avioliitossa Mairen kuolemaan asti. Viranomaiset eivät koskaan saaneet varmuutta Saksassa vuonna 1993 kuolleen äitini kohtalosta, kertoo Vapaaoksa.

Tätien kasvattama tyytyväinen kirjoittaja

Pekka Vapaaoksa kertoo, että ei mielestään ole joutunut mitenkään kärsimään sodan jälkeen äitinsä uravalintojen takia. Tämä poikkeaa monien sodan aikana tai vähän sitä ennen syntyneiden lasten kohtaloista. Useat partisaanien uhrit, sotavankien tai saksalaisten kanssa heilastelleiden naisten lapset sekä evakot ovat kertoneet kokemastaan hyvin karusta kohtelusta sodan jälkeisessä Suomessa. Vapaaoksa kiittelee viittä tätiään saamastaan rakastavaisesta huolenpidosta.

– Sukulaiseni osaltaan myös onnistuneesti peittivät äitini jälkiä, kuten romaanissani kuvaan. Äitini jäi isäpuoleni Alfred Hammelin puolisona pysyvästi Saksaan. Maire kävi myös Suomessa vuonna 1952 uuden henkilöllisyytensä turvin, ja itse vietin aikaa myös Hammelien kotona. Isäpuoltani olen pitänyt ainoana isänäni. Kun hän loppuvuosinaan halvaantui, hain hänet Suomeen. Toimimme vaimoni kanssa yhdessä hänen omaishoitajinaan. Tarinaani voidaan perustellusti pitää fiktiona, joka perustuu vain pääosin tositapahtumiin, sanoo Vapaaoksa.

Vapaaoksa on perustanut PV Kustannus -pienkustantamon viime vuonna. Se julkaisee pääsääntöisesti kaunokirjallisuutta. Kirjailija pitää kirjoittamistaan tärkeänä aivovoimisteluna. Hänellä on alkava Alzheimerin tauti. Diagnoosin hitaasti etenevästä muistitaudista mies sai muutama vuosi sitten.

Vetävälle kirjoitustyylille löytyy kuitenkin pitempiaikainen pohja. Puoliso Maija-Riitta Vapaaoksa kertoo, että kirjoittaminen on ollut miehelle luontainen tapa purkaa arjen tapahtumia pitkällä työuralla.

– Erityisen hauskoja olivat hänen entiseen työnantajaan liittyneet runot. Ne käsittelivät esimiesten välisiä jännitteitä hersyvästi, paljastaa Maija-Riitta Vapaaoksa.

– Tämä on toinen todellisuuteen perustuva julkaisemani romaani, ja itsenäinen jatko-osa ensimmäiselle eli Puna-Annalle. Se kertoo Alfredin isoäidistä. Hän oli tunnettu ja värikäs sosiaalidemokraattijohtaja Die Rote Anna. Hän joutui pakenemaan Hitlerin vainoa, kertoo Pekka Vapaaoksa.

Tarina perustunee toteen, mutta tutkijaa häiritsevät teoksen virheet

Äänekoskelaiset paikallishistorian tuntijat Timo Enäkoski sekä Antti Honkonen uskovat tunnistavansa Eero Honkosen historialliseksi henkilöksi. Jyväskyläläinen tutkija ja kirjailija Mikko Porvali pitää tarinan punaisena lankana kulkevaa historiallista aikajanaa sekä Mairen tehtäväsisältöä mahdollisina.

– Teoksessa päähenkilön tehtävä mielialojen, yleisen mielipiteen ja liittolaismaan upseerien saksalaisluottamuksen arvioimiseksi on erittäin todennäköinen tiedustelutehtävä. Juuri liittolaisia tavataan vakoilla näiden asioiden osalta. Lisäksi tiedonhankinta painottuu uskottaviin henkilöpiireihin sekä saksalaisia kiinnostaneille alueille eli Helsinkiin ja Lappiin, pohtii Porvali.

Historiallinen romaani on haastava taidelaji. Teoksen virheet paljastavat taustatyön puutteita. Esimerkeiksi Hitlerin vaalivoitto ja kanslerivirka heittävät pari vuotta, myöskään Norjan miehitysvuodet eivät ole kohdallaan. Honkosen yliluutnantti-sotilasarvo 1930-luvulla ei voi pitää paikkaansa, sillä arvo tuli käyttöön vasta 1950-luvulla. Historiallisen ihmisen kantakortin tarkastelu olisi lähdetutkimuksen perustasoa. Hänen tehtäväkin istuu paremmin siviilihallinnon puolelle.

Myös saksalaisupseerien sotilasarvoissa on käännösvirheitä, ja Vapaaoksan käyttämä Pääesikunta-termi tuli käyttöön vasta sodan jälkeen. Sodan aikaan toimi Yleisesikunta, jota kutsuttiin Päämajaksi.

Porvalista henkilönimet julkisia hahmoja lukuun ottamatta vaikuttavat myös tekaistuilta. Sen sijaan romaanissa mainitut myrkyt, viettelyyn perustuvat tekniikat ja muut henkilötiedustelun elementit vastaavat hyvin tuon aikakauden vakoilualan koulutusta.

– Kuvaus päähenkilön varsinaisesta tiedustelutoiminnasta jää ohueksi. Hän oli todennäköisesti avustaja, tiedottaja tai informantti. Häntä on pyydetty keräämään tietoja tietynlaisista ilmiöistä, mutta hänellä ei ole konkreettista tehtävää tai kohdehenkilöä. Varoisin kutsumasta häntä vakoilijaksi. On ilmeistä, että Mairen palvelemaan organisaatioon Saksan suuntaan on kuulunut merkittävä määrä suomalaisia paikallisia tiedottajia 40-luvun alkupuolella, toteaa Porvali.

Porvalin mukaan tiedottajia yritettiin värvätä poliittisen johdon lähipiiristä, ylemmän upseeriston keskuudesta, sekä myös tavallisen väen joukosta alueilla, joissa oleili saksalaisjoukkoja.

– Kirjan päähenkilön kaltaiset naishahmot ovat olleet toiminnassa tärkeitä. Heidän kauttaan päästiin arvioimaan tiedustelualan mielenkiinnon kohteena olevien henkilöiden heikkouksia, arvomaailmaa ja mahdollista yhteistyöhalukkuutta. Romaaniin on tarvittu joukkoon värikynää paljon ja se kuuluukin pelin henkeen, mutta asiavirheet häiritsevät, sanoo Porvali.