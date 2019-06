Viitasaarelaisesta Maria Kaisa Aulasta valtiovarainministeriön korkein virkamies – "Vähän päätöksiä, paljon vaikutusvaltaa"

Viitasaarelainen Maria Kaisa Aula, 57, nimitettiin torstaina valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) valtiosihteeriksi. Aula siirtyy tehtävään sosiaali- ja terveysministeriöstä lapsi- ja perhepalveluiden hankejohtajan paikalta.

Aula kertoi Keskisuomalaiselle suhtautuvansa uuteen tehtävään ”innostuneesti mutta rauhallisesti”. Hänet valittiin kansanedustajaksi ensimmäisen kerran vuonna 1991. Kaksi vuotta myöhemmin Aula toimi ensimmäistä kertaa ministeriössä pääministerin kanslian erityisavustajana.

– Valtiosihteerin työssä on olennaista valtionhallinnon tuntemus ja isojen kokonaisuuksien hahmottaminen. Tunnen ministeriöiden ja eduskunnan prosessit ja toimijat varsin hyvin, Aula kertoi.

Hän ei hakeutunut valtiosihteeriksi, vaan mahdollisuus aukesi kaksi viikkoa sitten, kun Lintilä otti Aulaan yhteyttä.

– Ajattelin, että tämä tuntuu tässä elämänvaiheessa mukavalta tehtävältä.

Kysymys siitä, onko tärkeän ministeriön valtiosihteeri Aulan uran merkittävin tehtävä, tuntui tuoreeltaan nimityksen jälkeen vaikealta. Suomen ensimmäisen lapsiasiavaltuutetun tehtävä oli tavallaan Aulan mielestä tärkeämpi, toisaalta valinta kansanedustajaksi oli iso luottamuksen osoitus kansalta.

– Näitä on todella vaikea vertailla. Tehtävät ovat erilaisia ja eri tavoin merkittäviä.

Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies, jonka tehtävänä on auttaa ministeriä poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa. Aulan mukaan valtiosihteerillä on vähän asioita päätettävänään, mutta paljon vaikutusvaltaa ja ”tietämisen valtaa”. Valtiosihteeri pääsee tutustumaan päätettäviin asioihin jo varhain ja vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan niitä viedään.

Lintilää työllistää myös ensi viikolla alkava Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Sen suhteen on sovittu, että Aula keskittyy pääasiassa kotimaisten asioiden hoitoon.

– Sipilän hallitus sai Suomen talouden kohtuullisen hyvälle tolalle. Nyt tärkeää on saada hyvä kehitys jatkumaan.

Aulan kotipaikka pysyy jatkossakin Viitasaarella. Sosiaali- ja terveysministeriössä hän työskenteli viikosta 1–2 päivää Helsingissä, mutta valtiosihteerinä pääkaupunkipäivien määrä kasvaa.

– Etätyö on tulevaisuutta. Pidän tärkeänä, että virkamies voi asua myös Keski-Suomessa, Aula sanoi.

Julkisuudessa on spekuloitu, että Lintilän pesti valtiovarainministerinä jäisi lyhyeksi. Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan syyskuun alussa, ja puheenjohtajan on ennakoitu ottavan valtiovarainministerin "raskaan salkun" itselleen.

Aula ei halunnut lähteä spekulointeihin mukaan.

– Minä suhtaudun tähän koko hallituskauden kestävänä tehtävänä.