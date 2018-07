Viitasaarella kadonneesta ei vieläkään havaintoja

Viitasaaren Suovanniemestä asunnostaan hävinnyt 76-vuotias Meeri Niskanen on edelleen kadoksissa. Niskasen asunto sijaitsee Myllypurontiellä.

– Havaintoja ei ole ollut, ja tutkimme asiaa edelleen. Poliisi ei ole viime viikon etsintöjen jälkeen järjestänyt partioita, mutta omaiset ovat voineet etsiä, Viitasaaren poliisiasemalta kerrotaan.

Niskanen on noin 160 senttiä pitkä, hoikka ja hänellä on tummat hiukset. Hän on pukeutunut mustaan takkiin ja tummaan lakkiin. Yleisöhavainnot pyydetään edelleen antamaan hätänumeroon 112.

Niskanen katosi asunnostaan tiistain ja keskiviikkoaamupäivän välillä. Etsinnät aloitettiin keskiviikkona, ja ne jatkuivat yön läpi torstaihin. Noin sata ihmistä etsi kadonnutta poliisin ja Puolustusvoimien kanssa niin maassa kuin vesillä ja ilmassakin.