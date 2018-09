Viitasaarella pyritään kirkkovaikuttajaksi Maria Kaisa Aulan johdolla

Viitasaarella seurakuntavaaleihin matkataan yhden listan voimalla. Yhdessä olemme enemmän -listan pääarkkitehti on entinen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Hän on nykyisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja hakee tulevissa seurakuntavaaleissa jatkokautta.

Yhdessä olemme enemmän -valitsijayhdistyksen listalla on 32 ehdokasta. Ehdokkaista kolmetoista on nykyisiä kirkkovaltuutettuja. Uusia ehdokkaita on yhdeksäntoista.

Ehdokkaista kuusi on nykyisiä kaupunginvaltuutettuja. Juhani Halonen, Sisko Linna, Arvo Pietiläinen ja Eero Pulkkinen ovat sekä kaupunginvaltuuston että nykyisen kirkkovaltuuston jäseniä.

Kaupunginvaltuutetut Hannu Glad ja Tuija Siltanen ovat nyt ensimmäistä kertaa ehdolla myös kirkkovaltuustoon.

– Olemme erilaisia ja eri taustaisia ihmisiä. Toimimme ihmisläheisen, avaran ja välittävän kotiseurakunnan puolesta. Viitasaarella on hyvä yhteishenki, jota haluamme jatkaa. Kohdataan kaikki arvostaen, autetaan lähimmäistä ja osallistetaan kaikenikäiset, kuvailee valitsijayhdistys ehdokaslistaansa.

Yhdessä olemme enemmän -listalla ovat ehdokkaana Aula Maria Kaisa, Glad Hannu, Hakonen Sari, Halonen Juhani, Hämäläinen Tuulikki, Jämsen Pertti, Kauppinen Kristiina, Kautto Kalle, Kellokangas Marika, Keurulainen Kari, Koivisto Päivi, Koivumäki Eeva, Koskenkorva Arja, Kuronen Raija, Körkkö-Närhi Eija, Leivonen-Majaniemi Päivi, Linna Sisko, Moilanen Keijo, Muittari Ritva, Paananen Alli, Paananen Mervi, Pietiläinen Arvo, Pulkkinen Eero, Puttonen Seija, Pöntiö Pirjo, Raitio Sari, Rossi Vieno, Ruuska Marjatta, Räsänen Elina, Salmela Taina, Siltanen Tuija ja Toikkanen Tuomo.

Viitasaaren evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan yhdeksäntoista valtuutettua.