Viitasaarelta löytyy erikoinen ja kiehtova veistospuisto – sunnuntaina Tuulensuun puiston veistoksia esitellään ja keskustellaan yhteisöllisyydestä

Kunnollista ja arvokasta keskustelua on luvassa Tuulensuun veistospuistossa Viitasaaren Pasalassa sunnuntaina Arvon päivät -kesätapahtumassa. Tapahtuma järjestetään keskelle idyllistä maaseutumiljöötä veistonpuiston perustaneen, nyt jo edesmenneen Arvo Kanasen muistoksi.

Kananen oli innokas keskustelija filosofiasta, uskonnoista, tähtitieteestä ja kirjallisuudesta. Tässä hengessä syntyi jo vuosia sitten idea keskustelukulttuuritapahtumasta veistospuistossa lähellä 3. heinäkuuta olevaa Arvon nimipäivää. Keskustelussa on aina teema ja alustaja, ja tänä vuonna teemana on yhteisöllisyys ja alustajana yhteisötaiteilija Jaana Bombin.

Tapahtuman yhteydessä vapaa-aikatoimen toimialajohtaja Jorma Rihto esittelee yleisölle veistospuiston veistospolun.

Tuulensuun veistospuisto on vielä monelle keskisuomalaiselle tuntematon ja käymätön kesäkohde. Sitä voi suositella koko perheelle, koska puistoon on vapaa pääsy ja se on avoinna päivittäin. 1,5 kilometrin veistosreitti ja opasteet ovat uusittu ja hyvässä kunnossa. Matkan varrella on laavu, jossa voi syödä eväitä.

Tuulensuun puistoon on sijoitettu seitsemän julkista, näyttävää veistosta. Tekijät ovat Hannu Siren, Carolus Enckell, Veikko Hirvimäki, Pekka Jylhä, Radoslaw Gryta sekä puiston perustaja itse.

Tuulensuun seuraavat opastetut kierrokset ovat sunnuntai-iltapäivisin 14. heinäkuuta ja 11. elokuuta.

Opastetuille kierroksille on myös matala kynnys. Niille ei tarvitse ilmoittautua eikä osanottomaksua ole.

Arvon päivät su 30.6. Klo 11.30 opastuskierros, keskustelu alkaa klo 13. Tuulensuun veistospuiston osoite on Järkiniementie 75, Pasala, Viitasaari. Lisätietoja kohteesta saa täältä.