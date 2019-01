Viitasaaren Tervamäen kappelin isäntä: "Toiminta loppuu tai kehittyy uudelle tasolle"

Erityislaatuisen ja loistavan musiikkiestradin Tervamäen kappelin tulevaisuus on vaakalaudalla. Viitasaaren Suovanlahden kauniissa maisemissa sijaitsevan kappelin omistaja, helsinkiläinen laamanni Hannu Krogerus on turhautunut kappelin saamaan vähäiseen suosioon ja konserttien tuomiin taloudellisiin tappioihin. Hän miettii konserttitoiminnan lopettamista ja kappelin käyttötarkoituksen muuttamista.

– Vielä en ole lopullista päätöstä tehnyt. Ensi sulan aikaan on ainakin vielä yksi konsertti, kappelin 10-vuotis- ja minun 70-vuotiskonserttini. Se on sitten viimeinen konsertti, jos emme saa toimintaan mukaan olennaisia yhteistyökumppaneita, Krogerus sanoo.

Viimeinen pisara Krogerukselle oli viimekesäinen Kiinan ykköspianotrion konsertti.

– Haimme esiintyjät Joroisten musiikkipäiviltä, majoitimme heidät ja kuljetimme lopuksi lentokentälle Helsinkiin. Loistava konsertti, mutta maksaneita kuulijoita oli vain yhdeksän, hän puhisee.

Krogerus sanoo, että esillä on kaksi pelastavaa vaihtoehtoa. Toinen on tiiviimpi yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa kuulijoiden tuomisessa konsertteihin. Toinen on uutta luova, joka vaatii lisärakentamista alueelle.

– Työn alla on ajatus aasialais-eurooppalaisen esittävän taiteen kohtauspaikasta. Se on saanut jo jonkin verran tuulta purjeisiin. Ajatus on yhdistää kuvataiteet ja musiikki mestarikursseilla ja leireillä inspiroivassa ympäristössä.

– Asia voi toteutua, jos mukaan saadaan sopivasti erilaisia tahoja mukaan. Asiasta päätetään syksyyn mennessä, hän sanoo.

Alkujaan Krogerus suunnitteli kappelia Kolin rinteelle, mutta sinne sitä ei saanut rakentaa. Paikaksi valikoitui aivan yhtä lumoava kansallismaisema Tervamäki Keiteleen rantamaisemissa.

– Jaakko Ryhänen kehui, että kappeli on akustisesti yksi parhaita esiintymispaikkoja Pohjoismaissa. Ja miksi ei olisi, siinä on puuta, lasia ja avaruutta – yksikään akustiikkaterroristi ei ole päässyt suunnittelua sotkemaan.

– Jorma Hynnistä säestänyt urkuri Kalevi Kiviniemi sanoi, että monelle urkuparvella hän on istunut, mutta missään ei ole näin komeita maisemia kuin Tervamäellä, Krogerus jatkaa.

Tervamäen kappelissa on pidetty korkeatasoisten klassisen musiikin konserttien lisäksi kevyen musiikin konsertteja, mm. Olavi Uusivirta, Jukka Kuoppamäki ja Claes Andersonin jazztrio ovat esiintyneet siellä.

Paikan ykkösasioita on tarjota ilmainen esiintymispaikka nuorille lahjakkuuksille. Suomen yksi johtavista säestäjistä Eliisa Suni on tuottanutkin sinne säännöllisesti oppilaskonsertteja.

Vaikka yleisöpulaa on koettu, onnistumisiakin on ollut.

– Anna-Mari Kähärän ja Philomelan konsertissa oli 300 henkeä 134 hengen katsomossa. Sen avulla saimme toimintaamme vuodeksi tuloja.

Yksi syy Tervamäen vähäiseen suosioon on Krogeruksen mukaan markkinoinnin konservatiivisuus.

– Mainostettu on, mutta emme ole osanneet käyttää somea riittävästi hyväksi. Yksi pelastus on, jos jostain löytyy henkilö, joka pitää huolen, että tapahtumat ovat taatusti oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Syrjäinen sijainti karsii osallistujia, mutta Krogerus pitää sijaintia toisaalta vahvuutena.

– Kappeli on kohtuullisen lähellä Jyväskylää, Kuopiota ja Seinäjokea. Monet musiikin harrastajat pitävät Tervamäelle tuloa upeana kesäretkenä Keiteleen ympäri, jonka kruunaa hieno konsertti.

Lopetus olisi iso menetys Viitasaarelle

Viitasaaren vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihdon mielestä Tervamäen kappelin toiminnan loppuminen olisi paikkakunnalle suuri menetys.

– Kappeli on yhden henkilön kulttuurillisen intohimon tulos. Juuri tällaista toimintaa Viitasaarella tarvitaan. Se on sopinut erittäin hyvin Viitasaaren maisemaan ja kulttuurimaisemaan. Sen intiimi tunnelma on ainutkertainen, se on luonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta parhaimmillaan.

Kaupunki on tukenut yhdistyksen toimintaa vuosittain vajaalla tuhannella eurolla.

– Emme lähde toimintaa pyörittämään, mutta ilman muuta olemme tukena ja mukana sen toiminnan kehittämisessä, jos niin halutaan, hän sanoo.

Rihdon mielestä Tervamäen kappelin ohjelmasuunnittelussa on parantamista, jos halutaan varmistaa yleisömääriä sinne.

– Lähemmäksi paikallisyhteisöä kiinnostavaa tarjontaa, hän miettii.

Rihdon mukaan paikan hiljentymisen ja henkisyyden idea voisi olla vielä paremmin mukana.

– Olisipa jossain kulttuurineuvoja, joka määräisi ihmisille reseptejä käydä hiljentymässä Tervamäen kappelissa ja sen konserteissa. Luonnossa hiljentyminen vähentää stressiä ja laskee verenpainetta. Kun ihmiset ymmärtävät paikan luonteen, he eivät enää halua päästää siitä irti.