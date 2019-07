Viitasaaren historiallisen kääntösillan remontti valmistuu elokuun puoleen väliin – arvokasta siltaa on korjattu kieli keskellä suuta

Viitasaaren historiallisesti arvokkaan kääntösillan koko kesän kestänyt remontti alkaa olla valmis. Kaupungin maanrakennusmestari Jukka Rauhala kertoo, että silta avataan kevyen liikenteen käyttöön elokuun puolen välin tienoilla.

Kaupungin keskustan ja Haapasaaren yhdistävä silta on Viitasaaren näyttävä maamerkki, joka näkyy Nelostiellekin. Kor­jaustöiden ajan on jalankulkijoille ja pyöräilijöille tullut usean sadan metrin kiertomatka. Se on vaivannut etenkin huonojalkaisia ja rollaattoreilla terveyskeskuksessa asioivia ikäihmisiä.

– Mutta ei remontista suuresti ole oltu pahoillaan, sillä työmaasta ja siihen liittyvästä liikennekatkoksesta on tiedotettu ja tiedetty etukäteen, Rauhala sanoo.

Kääntösilta rakennettiin nälkä­vuosien hätäaputöinä vuosina 1867–1868. Vuonna 2011 silta kunnostettiin alkuperäiseen ilmeeseensä ja silta pyhitettiin kevyen liikenteen käyttöön.

Sillan sivurakenteet alkoivat viime vuosina pullistua ja kivet irtoilla. Koko silta oli vaarassa ja tilanne aiheutti maanrakennusmestarillekin monta harmituksen hetkeä ja harmaata hiusta.

– Syynä ongelmaan oli sillan rakenteisiin upotettu kaukolämpöputki. Sen ympärillä oli kovillakin pakkasilla sulaa ja valuva vesi jäätyi. Rakenteisiin kertynyt jää työnsi vuosien saatossa kiviä sentti sentiltä ulospäin, kertoo Jukka Rauhala.

Siltaremontti alkoi toukokuussa. Sillan rakenteet purettiin ja korjausentisöintiä on tehty huolellisesti ja varovasti kerros kerrokselta ja kivi kiveltä.

– Sivumuurit valettiin sisäpuolelta tukeviksi. Kiviä sidottiin kiinni toisiinsa raudoilla. Pohjalle tuli matto, joka estää rakenteeseen tulevan murskeen sivuttaisliikkeen, kertoo Rauhala.

Rakenteeksi siltapenkereeseen kuljetettiin mursketta. Sen päälle tuli bentoniittimatto.

– Se ei päästä vettä lävitseen, jolloin rakenteet pysyvät kuivina. Vesi ohjataan pois salaojilla.

Nimensä kääntösilta on saanut sillan metallisesta kansirakenteesta, jonka pystyi kääntämään sivuun vene- ja laivaliikenteen tieltä. Nyt kääntösilta ei enää ole kääntösilta, sillä kääntömekanismi ei toimi.

– Sitä hajotettiin liikaa silloin joskus lämpöputken asennustöiden yhteydessä. Koko kansirakenne pitäisi nostaa maalle ja rakentaa käytännössä uudestaan. Toisaalta sillan kääntämiselle ei nykyisin ole tarvetta, Rauhala sanoo.

Sillan kunnostukseen oli kaupunki varannut 250 000 euroa.

– Toivottavasti silta kestää nyt toiset 150 vuotta. Bentoniittimaton kestoiäksi on luvattu ainakin sata vuotta. Kun pitkä ja vaativa projekti on saatu päätökseen, eiköhän me jonkinlaiset juhlat ja avajaiset pidetä, Rauhala lupaa.