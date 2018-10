Viitasaaren kaupunginjohtaja: Energiayhtiön omistaminen ei ole itsetarkoitus

Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Wiitaseudun Energia Oy:n (WSE) koko osakekannan myymistä Jyväskylän Energia Oy:lle. Kauppahinta on alustavasti 15,8 miljoonaa euroa, joka tarkentuu kaupan toteutusajankohdan mukaan. Aikaisin ajankohta olisi marraskuussa.

WSE on Viitasaaren kaupungin täysin omistama tytäryhtiö, jonka toimialana on kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä vesihuoltopalveluiden tuottaminen. Kaupunki on WSE:n kanssa selvittänyt vuosien 2017 ja 2018 aikana omistajapolitiikkaansa ja erityisesti tarvittavan kaukolämpökattilainvestoinnin tarkoituksenmukaisinta vaihtoehtoa. Keväällä päädyttiin kauppaamaan yhtiötä 21 toimijalle, joista kolme loppusuoralle päässyttä jätti lopulliset tarjoukset.

Kaupunginjohtaja Janne Kinnusen esitys on myynti vahvalle oman maakunnan toimijalle, minkä hän näkee kaupungin kehittämisen kannalta pelkästään positiivisena.

– Lämmön tuottaminen ei ole enää kaupungin perustehtävä eikä energiayhtiön omistaminen ole itsetarkoitus. Osakekaupalla Jyväskylän Energia Oy:n kanssa kaupungin tavoitteena on turvata jatkossakin asiakkaiden energiansaanti ja turvallinen vesihuolto. Myyntivoitolle on kaupungin näkökulmasta olennaisempia käyttökohteita. WSE:n uuteen lämpökattilaan olisi jouduttu investoimaan 6,6–7 miljoonaa euroa, toteaa Kinnunen.

Kaupungin takausvastuut laskisivat kaupan toteutuessa 1,5 miljoonalla eurolla. Kinnusen mukaan mahdollisella kaupalla ei ole suoraa vaikutusta veden ja lämmön hintoihin. Vesihuoltolain mukaan pitkällä aikavälillä hintojen pitää kattaa tarvittavat investoinnit. Maksuihin saa sisältyä kohtuullinen tuotto pääomalle.

Jyväskylän kaupungin omistamalle Jyväskylän Energialle kauppa Viitasaaren kanssa olisi päänavaus kuntien vesihuoltoliiketoiminnan laajentamiseen Suomessa ja lämpöliiketoiminnan vahvistamiseen Keski-Suomessa. WSE jatkaisi kaupan jälkeen ainakin aluksi omana erillisenä yhtiönä, jonka palvelukseen nykyiset yhdeksän työntekijää jäisivät.

– Haluamme vuokrata tai ostaa erikokoisia vesihuoltolaitoksia, joita Suomessa on 1 500. WSE:lle tarvittavan kattilainvestoinnin suunnittelua jatkaisimme välittömästi nykyisen omistajan valmisteluja hyödyntäen, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

WSE:n liikevaihto vuonna 2017 oli 3,7 miljoonaa euroa, josta kaukolämmön osuus 2,6 miljoonaa euroa. Kaukolämpöasiakkaita on Viitasaaren taajamassa noin 400, joista yrityksiä vajaa neljännes.

Yhtiö tuottaa vesi- ja jätevesipalvelut Viitasaaren keskustaan ja Kymönkosken kylälle yhteensä noin 1 150 vesiasiakkaalle. Kokonaisuutena suurin asiakas on kaupunki, jonka osuus WSE:n liikevaihdosta on noin 28 prosenttia.