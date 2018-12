Viitasaaren seurakunta varautuu tukitangoilla pelastetun kirkon miljoonaremonttiin

Vuosi sitten tietoon tullut Viitasaaren kirkon seinien ulospäin kaatuminen on pysäytetty tukitankojen asennuksella. Ensi vuoden talousarviossa seurakunta varautuu 265 000 eurolla varsinaiseen korjaukseen teettämällä rakennushistoriallisen selvityksen sekä alustavaa suunnittelua. Vuoden 2019 loppuun mennessä jätetään kirkkohallitukselle avustushakemus kirkon korjaukseen. Talouspäällikkö Kirsi Salojärven mukaan toiveissa on päästä aloittamaan miljoonaremontti vuonna 2020.

Kuluvan vuoden tasoon laaditun talousarvioesityksen alijäämä on 9 300 euroa. Vuosikate on 134 373 euroa. Kirkollisveroja arvioidaan saatavan hieman yli miljoona euroa. Huolestuttavaa on väestönkatokaupungin seurakunnan jäsenten väheneminen.

Nyt velaton seurakunta tarvitsee jo ensi vuonna investointeihin, muun muassa Lummeniemen leirikeskuksen korjaukseen, lainaa noin puoli miljoonaa euroa. Leirikeskuksen lämmitys muun muassa vaihtuu maalämpöön. Lisäksi tehdään putki- ja ilmanvaihtoremonttia, korjataan sauna ja pihan valaistusta.

Seurakunta myy ensi vuonna puuta 221 000 euron edestä lähinnä vanhasta Kirkkosaaresta. Hakkuut toteutetaan kesällä.

Nykyinen kirkkovaltuusto käsittelee talousarviota viimeisessä kokouksessaan 19.12.