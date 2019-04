Viitasaaren "tappajageenin" seulonnat lopetettu – sukuun kuuluva viitasaarelaismies pettyi, kun kutsua tutkimukseen ei tullutkaan

Tutkimukset Viitasaaren tappajageeniksi ristityn sydämen rytmihäiriöitä aiheuttavan geenimutaation parissa ovat muuttuneet. Enää ei seulota mahdollisia geenivirheen kantajia ja ohjata heitä tutkimuksiin. Geenivirheen löytäjä ja tutkimushankkeen vetäjä, kardiologi Heikki Swan kertoo, että nyt keskitytään kertyneen datan käsittelyyn.

– Se on aloitettu tohtorikoulutettavan toimesta. Prosessi on pitkäkestoinen ennen kuin julkaistavaa tietoa on olemassa. Muuta uutta tiedotettavaa minulla ei ole, hän sanoo.

Viitasaaren tappajageeni nousi julkisuuteen muutama vuosi sitten, kun Swan tutkimusryhmineen jäljitti muuntogeenin kantaisän ja äidin, 1600-luvulla eläneet viitasaarelaiset Matti ja Judith Hakkaraisen. Sen jälkeen alkoi laaja sukuselvitys, jolla selvitettiin kirkonkirjojen perusteella heidän elossa olevia jälkeläisiään Viitasaarella ja muualla Suomessa.

Geenimutaatio voi tietyissä tilanteissa etenkin nuorilla kantajillaan aiheuttaa niin vakavan sydämen tiheälyöntisyyskohtauksen, että henkilö menehtyy siihen välittömästi. Swanin tutkimuksissa löytyi noin 2 000 Hakkaraisten vanhimman pojan jälkeläistä, joista 1 600 kävi tutkimuksissa. Tutkittavista noin 40:llä löytyi geenimutaatio.

Geenimutaatiota ei sinänsä voi parantaa, mutta sitä hoidetaan beetasalpaajalla, joka ehkäisee sydämen tiheälyöntisyyttä.

Jossain vaiheessa oli ajatus, että tutkimus ulotettaisiin koskemaan myös Hakkaraisten muiden lasten jälkeläisiä. Tutkimushankkeen rahoitus kuitenkin loppui eikä laajempiin tutkimuksiin ole enää mahdollisuutta. Tutkimus jatkuu nyt huomattavasti suppeampana. Tarkoitus on kerätä kertyneestä aineistosta tietoa geenimutaation vaikutuksesta elinikään.

Jos henkilö epäilee kuuluvansa geenimutaatiota kantavaan sukuun, hänen on hyvä tarkkailla omaa ja lähipiirinsä vointia.

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos on ilmennyt selittämätön rasitukseen tai tunnekuohuun liittynyt tajunnanmenetys, sanoo Swan.

Nimettömänä pysyttelevä viitasaarelaismies odotti tuloksetta kutsua jatkotutkimukseen. Hän on Hakkaraisen pariskunnan toisen pojan jälkeläinen 9:nnessä polvessa.

– Olin Swanin pitämässä palaverissa pari vuotta sitten ja lähetin hänelle tietoja sähköpostilla kuten tilaisuudessa toivottiin. Mutta mitään vastausta en saanut, hän harmittelee.

Hän ei ole huolissaan omasta tai lastensa puolesta, sillä riski-ikä on jo ohitettu.

– Mutta lastenlasten takia olisi ollut hyvä saada varmuus, kantaako sitä geeniä vai ei. Asiasta oli paljon julkisuutta, mutta yhtäkkiä kaikki tiedottaminen loppui.