Viitasaaren valokuidun rakentaminen jumissa: 685 halukasta liittyjää odottaa päätöstä valituksesta

Suunnitelma rakentaa valokuituverkkoa Viitasaaren taajamaan on yhä jumissa, sillä Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut asiassa tehtyä valitusta. Viitasaaren kaupunginvaltuusto päätti myöntää 200 000 euroa niin sanottua de minimis -tukea hankkeelle, jossa Keski-Suomen Valokuituverkot Oy rakentaisi liittymiä keskusta-alueen pientaloihin ja muihin kiinteistöihin. Tästä päätöksestä tuli valitus.

Mielenkiintoa liittymiin olisi. KSVV:n toimitusjohtaja Janne Paunonen sanoo, että liittymiä on tilattu sopimuksilla tai ennakkovarauksilla pientaloihin, huoneistoihin ja yrityksiin 685, mikä periaatteessa riittäisi rakentamisen aloittamiseen.

– Kaupungin asettama minimimäärä 300 liittyjästä toteutuu, Paunonen sanoo.

Toisaalta KSVV on taloudellisessa ahdingossa, kun sen rahoituspohja on kokenut takaiskuja muun muassa Viestintäviraston kielteisen tukipäätöksen ja omistajakuntien pääomistuspäätöksistä seuranneen valituskierteen takia. Yhtiö etsii rahoitusta voidakseen rakentaa muissa kunnissa tilattuja liittymiä. Yhtiö on luvannut tiedottaa asiakkaitaan huhtikuun loppuun mennessä.

Viitasaaren tuki yhtiölle maksettaisiin vasta kun liittymät on rakennettu ja otettu käyttöön.