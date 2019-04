Viitasaari saa uuden paloaseman vuonna 2021 – Nykyisistä tiloista osa on jo evakossa

Viitasaaren uuden paloaseman rakentaminen alkaa vuoden 2020 keväällä. Uudet 2 520 neliön tilat palo- ja pelastushenkilöstö saa käyttöönsä vuonna 2021. Tekninen lautakunta käsittelee 6,2 miljoonan euron paloaseman hankesuunnitelmaa kokouksessaan ensi keskiviikkona.

Nykyinen paloasema on tullut käyttöikänsä päähän ja koko ensihoidon henkilöstö on evakossa väistötiloissa sisäilmasta johtuvan oireilun takia.

– Siihen asti pyrimme pärjäämään nykyisen aseman ja väistötilan kanssa, sanoo kiinteistörakennusmestari Jukka Tuohimaa.

Uusi paloasema rakennetaan Nelostien itäpuolelle Mustaniemen alueelle K-Raudan viereen ER-Sahalle päin.

– Se on hyvällä paikalla. Nelostielle pääsee nopeasti ja keskusta on lähellä, Tuohimaa sanoo.

Viitasaaren nykyinen paloasema saneerattiin vanhasta teollisuuskiinteistöstä ja otettiin käyttöön vuonna 1994. Tilassa on toiminnallisia puutteita työturvallisuuden ja toiminnan sujuvuuden kannalta. Henkilöstölle ei ole riittävästi sosiaalitiloja. Ulkoseinien ulko-osista on löydetty kosteusvauriomikrobeja ja sammutustöiden jälkeisissä huoltotöissä palomiehet voivat altistua syöpää aiheuttaville yhdisteille.

Kaupunki toimii hankkeen rahoittajana, mutta se saa Keski-Suomen pelastuslaitoksesta pitkäaikaisen vuokralaisen. Vuokran kautta kaupunki saa pääomalleen 3,5 prosentin tuoton.

Kaupunki rahoittaa aseman rakentamisen joko leasing- tai omalla taserahoituksella. Omalla rahoituksella rakennettuna kaupunki voisi saada palosuojelurahastolta maksimissaan 220 000 euron avustuksen.

– Vuokraamisen perusteita on valmisteltu osapuolten kesken sekä pelastuslaitoksen johtokunnan ja Viitasaaren valtuuston hyväksyttäväksi. Varsinainen vuokrasopimus tehdään, kun hanke on toteutunut ja lopulliset kustannukset ovat selvillä, painottaa Tuohimaa.

Viitasaaren valtuusto tekee myös rakentamispäätöksen ja päättää hankkeen rahoitustavasta.

Viitasaaren paloasema on niin sanottu päiväpaloasema, jossa palopuolen henkilöstön lähtövalmius on yksi minuutti virka-aikana. Asemalla on kaksi ensihoidon yksikköä.

Ensihoidossa on 15 vakituista työntekijää ja palopuolella seitsemän henkilöä. Virka-ajan vahvuus asemalla on seitsemän henkeä. Viitasaaren pelastuslaitoksella on lisäksi 30 sivutoimista palomiestä sekä 20 nuoriso-osastolaista.

Aseman käyttöä lisää myös Viitasaaren lukion uusi pelastus- ja turvallisuusalan erikoislinja. Osa koulutuksesta tehdään paloasemalla. Yhteishaussa linjalle oli vain yksi hakija, mutta alustavien tietojen mukaan täydennyshaussa linjalle on tulossa lisää hakijoita. Asia varmistuu kesäkuussa, ja jos opiskelijoita tulee lisää, linja käynnistyy ensi syksynä.