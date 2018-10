Viitasammakkokaan ei avittanut vesankalaisia – asukkaiden vastustamalle louhimohankkeelle myönnettiin lupa yhden äänen erolla

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaosto päätti tiistain kokouksessaan myöntää Leustun Kaivu Ky:lle maa-aines- ja ympäristöluvan 10 vuoden ajalle kallion ottoon, kiviaineksen murskaukseen sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon maisemointitarkoituksessa.

Päätös syntyi äänin 4–3.

Yrityksen toiminta sijoittuu Vesankaan Uussipilä-tilalle, joka sijaitsee Kinnasvuoren ja Suolijärven ja Suolijoen välissä. Suunnitelma-alue suojavyöhykkeineen rajautuu idässä Suolijokeen.

Alueen pinta-ala on noin 27,2 hehtaaria ja siitä varsinaista kaivualuetta on 5,5 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 390 000 kuutiometriä.

Maisemointiin on tarkoitus käyttää enintään 47 500 kuutiometriä muualta tuotavia pilaantumattomia kaivumaita.

Alueen asukkaat ovat kritisoineet laajasti hanketta.

Asukkaat ovat eritoten huolissaan koululaisten turvallisesta kulkemisesta kapealla kylätiellä raskaan liikenteen lisääntyessä.

Vesankalaiset keräsivät yli 500 allekirjoitusta louhimoa vastustavaan adressiin, jossa tuodaan esiin huoli hankkeen ympäristövaikutuksista.

Väännön loppumetreillä hankkeen vastustajien oljenkorreksi nousi myös rauhoitettu viitasammakko, jota esiintyy kaavaillun louhimoalueen lähellä. Ensisijaisen selvityksen mukaan asiasta ei aiheutunut hankkeelle esteitä, mutta kritisioijat vaativat asian tarkempaa tutkimista.