Viljelypalstojen vuokrat nousevat Jyväskylässä

Jyväskylä nostaa viljelypalstojen vuokria tänä vuonna. Hintoja on tarkistettu viimeksi kaksi vuotta sitten, jolloin kesäpalstojen hinnoiksi vahvistettiin 24 euroa 100 neliötä kohti ja pitkäaikaispalstojen hinnaksi 48 euroa sataa neliötä kohti neljältä kesältä.

Vuokria nostetaan nyt kesäpalstoilla 26 euroon ja pitkäaikaispalstoilla 50 euroon neljältä kesältä.

Tarkoitus on, että vuokratuloilla katetaan palstojen hoitoon liittyvät menot. Kaupungilla on 431 viljelypalstaa seitsemällä eri palsta-alueella. Suurin osa palstoista on kesäpalstoja, jotka kaupunki kyntää syksyllä ja äestää keväällä.

Pitkäaikaispalstoilla on mahdollisuus monivuotisten kasvien viljelyyn.

Viime vuonna palstoista oli vuokrattuna 314 kappaletta ja niistä maksettuja vuokria kertyi noin 5 900 euroa. Palstojen hoitoon liittyviä palveluita, joita ovat muun muassa maanmuokkaus, palstojen merkintä ja jätehuolto, ostettiin noin 7 900 eurolla, mistä kertaluonteisia korjauskuluja oli noin 1 400 euro.