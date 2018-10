Ville Niinistö ei ota kantaa vihreiden puheenjohtajuuteen – "Tässä tilanteessa on vastuullista, ettei kukaan keskeinen henkilö kieltäydy"

Vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö ei toistaiseksi ota kantaa siihen, onko hän käytettävissä puolueen puheenjohtajaksi paikalta väistyneen Touko Aallon tilalle ensi kesän puoluekokoukseen asti.

– Minusta tässä tilanteessa on vastuullista, että kukaan keskeisistä henkilöistä, joiden nimi on pyörinyt esillä ja jotka voisivat olla varteenotettavia vaihtoehtoja, eivät kieltäydy. Vaan porukalla ensin puhutaan, ja sen enempää minusta ei kannata tässä vaiheessa vielä sanoa, Niinistö sanoi eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Niinistön mukaan pohdittavana on erilaisia näkökulmia: että valitaan konkarivaihtoehto, jolla mennään ensi kesän puoluekokoukseen asti ja ajatellaan, että hän vetäisi vaalit, tai sellainen vaihtoehto, joka lähtisi jo heti sillä tavoitteella, että henkilö voisi olla puheenjohtajana pidemmän aikaa.

– Siinä on perspektiiviero, kumpaan kallistutaan, Niinistö sanoi.

Hänellä itsellään ei ole toistaiseksi mielipidettä siitä, kumpi pitäisi valita.

– Tärkeintä on se, että me olemme käyneet hyvää keskustelua siitä. Meillä on yhteinen käsitys siitä, että tämä ratkaisu tehdään porukalla, ja tämä tilanne on yhdistänyt meitä, Niinistö sanoo.

Vihreiden puoluehallitus ja eduskuntaryhmä jatkavat asian käsittelyä yhteiskokouksessa huomenna.