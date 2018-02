Villisikoja aiotaan jahdata yhteisvoimin

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää Suomen Metsästäjäliiton kanssa kahden viikon kuluttua ison villisikajahdin. Viikonvaihteen kestävän tapahtuman tarkoituksena on muun muassa tutustuttaa metsästäjiä villisian metsästykseen, antaa tietoa eläimestä ja siitä valmistettavista ruuista.

Villisian liha pitää kypsentää kokonaan trikiiniloisen varalta, kertoo Metsästäjäliitto.

Ministeriö puolestaan huomauttaa, että villisikakanta tulee pitää hallinnassa afrikkalaisen sikaruton uhan vuoksi. Ruttoa on todettu Suomen lähialueilla Virossa ja Venäjällä, ja se leviää muuallakin Euroopassa. Jos tauti saavuttaa Suomen, on se vaaraksi kotimaiselle sianlihan tuotannolle ja viennille.

Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan Suomessa on yli 3 000 villisikaa. Niitä esiintyy etupäässä Etelä- ja Keski-Suomessa. Tiheimmillään kanta on Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Kanta on kasvanut voimakkaasti verrattuna viime vuoden tammikuuhun.

Maailmanlaajuisesti villisikakanta on runsas, ja lajia löytyy kaikilta muilta mantereilta paitsi Antarktikselta.