Vinkki linnunruokapöntössä olleesta huumekätköstä johti poliisin "harvinaisen suuren" nettihuumekaupan jäljille – pääepäillyiltä löytyi rynnäkkökivääreitä ja käsikranaatteja

Helsingin poliisi on selvittänyt laajan huumausainerikosjutun, jossa Hollannista Suomeen tuotiin suuria määriä eri huumausaineita. Suomeen oli tuotu poliisin mukaan yli kymmentä eri huumetta, esimerkiksi amfetamiinia, ekstaasia, MDMA:ta ja kokaiinia.

Huumeita on myyty tor-verkossa, ja niitä on postitettu vähintään sadoille ihmisille eri puolille Suomea. Yhteenlaskettu kauppatapahtumien määrä on poliisin mukaan jopa 9 000 ja huumekaupalla tienattiin noin miljoona euroa.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet toukokuun 2017 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana.

Jutussa pääepäiltyinä on kaksi alle kolmekymppistä suomalaismiestä. Rikoskokonaisuus paljastui, kun sivullinen teki ilmoituksen linnunruokapöntöstä löytämästään huumekätköstä joulukuussa 2017. Paketissa oli toisen epäillyn dna:ta, jonka avulla toisenkin epäillyn jäljille päästiin.

Toinen epäilty on ollut vangittuna tämän vuoden helmikuusta ja toinen toukokuusta lähtien.

– Rikosten tekoaika päättyy vasta viimeisen kiinnioton jälkeen, ja se johtuu siitä, että takavarikoita on tehty vielä kiinnioton jälkeen, tutkinnanjohtaja Toni Uusikivi sanoo STT:lle.

Muiden, pienemmässä roolissa olevien epäiltyjen määrää Uusikivi ei kommentoi, sillä tutkinnat tehdään muilla poliisilaitoksilla. Helsingin poliisi on tutkinut rikoskokonaisuutta yhdessä Tullin ja keskusrikospoliisin sekä Sisä-Suomen, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten kanssa.

"Ei yhtään vanhan liiton miestä mukana"

Uusikivi sanoo, että juttu kuvaa tietynlaista sukupolvenvaihdosta huumausainerikollisuudessa.

– 1990-luvulla syntyneet tekijät ovat tietoteknisesti valveutuneita ja osaavat – kun taas perinteinen huumerikollinen kulkee tuolla repun kanssa, jossa on kilo amfetamiinia, Uusikivi vertailee STT:lle.

Joissakin tapauksissa kokeneemmat rikolliset ovat Uusikiven mukaan saattaneet hankkia asiantuntemusta nuoremmilta.

– Tai sitten vanhan liiton miehet ovat saattaneet hoitaa sitä kontaktia ulkomaille. Tässä jutussa ei ollut yhtään vanhan liiton miestä mukana.

Poikkeuksellisen suuria määriä huumeita

Poliisin mukaan amfetamiinia olisi tuotu Suomeen 86–112 kiloa, ekstaasipillereitä 42 000–80 000 kappaletta, MDMA:ta 11–26 kiloa ja kokaiinia puoli kiloa. Takavarikossa poliisilla on 11,7 kiloa amfetamiinia, lähes 18 000 ekstaasipilleriä ja noin 5,6 kilogrammaa MDMA:ta sekä henkilöauto ja käteistä rahaa.

Näiden lisäksi poliisi löysi ja takavarikoi kotietsinnässä ampuma-aseita, kuten pistooleita, kaksi rynnäkkökivääriä ja Puolustusvoimilta anastetun käsikranaatin kahvasytyttimineen sekä harjoituskäsikranaatin.

Uusikivi sanoo, että aseet oli hankittu huumeiden tavoin tor-verkosta.

– Näyttää siltä, että ne ovat olleet keräilyn vuoksi. Että ei ole ollut tarkoitus ampua julkisella paikalla tai muuta.

Esitutkinnan mukaan huumeita on tuotu Suomeen Hollannista useassa erässä. Ainakin yksi Suomeen matkalla ollut erä oli viety autolla Hollannista rajan yli Saksan puolelle, mutta Saksan viranomaiset takavarikoivat kyseisen erän.

Tutkinta on siirtymässä syyttäjälle, ja syyttäjällä on aikaa päättää syytteiden mahdollisesta nostamisesta marraskuun loppuun asti.