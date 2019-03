Viran saaminen Jyväskylästä on opettajalle vaikeaa, tietää esimerkiksi Aino, 24 – nyt paikkoja on kuitenkin auki enemmän kuin vuosi sitten

Luokanopettajaksi syksyllä valmistuva Aino Kerola, 24, tekee parhaillaan parin päivän sijaisuutta Normaalikoulun alakoululla Jyväskylässä. Kerolan mukaan luokanopettajille vakiviran saaminen on Jyväskylässä vaikeaa.

– Täällä on paljon opettajia ja alan opiskelijoita ja kilpailu on tiukkaa. Meidänkin vuosikurssilla on noin sata opiskelijaa, kuvailee Kerola.

Opettajille tarjolla olevien pestien määrä Jyväskylässä on lievässä kasvussa. Jyväskylän kaupungin nyt käynnistyvässä haussa ja kevään täydentävissä hauissa rekrytoidaan yli 100 opettajaa ensi lukuvuodelle. Tästä määrästä vakituisia opettajan virkoja on 40 ja vakituisia tuntiopettajuuksia 26. Lisäksi tulevat määräaikaiset ja sijaiset.

Viime keväänä sivistyslautakunta päätti asettaa hakuun 26 vakivirkaa ja 14 tuntiopettajan vakituista pestiä sekä noin 50 määräaikaista tehtävää. Toteutuneet rekrytointimäärät saattoivat elää vuoden aikana.

Kilpailu opettajan töistä Jyväskylässä on kovaa. Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinän mukaan viime vuonna yhtä Jyväskylässä avoinna olevaa opettajan vakivirkaa haki keskimäärin 72 ihmistä.

– Enimmillään yhtä luokanopettajan virkaa haki 157 hakijaa, Aroheinä kertoo.

Aino Kerola ei vakivirkoja vielä voi hakea, sillä opinnot ovat kesken.

– Tuntuma on, että usein virka menee semmoiselle, jolla on jo enemmän työkokemusta. Myös pidemmistä määräaikaisuuksista Jyväskylässä kilpaillaan, kertoo Kerola.

Jyväskylässä on 900–1 000 perusopetuksen opettajaa. Opettajien määrä lisääntyy ensi lukuvuonna noin kymmenellä.

Jyväskylän sivistystoimenjohtaja Eino Leisimon mukaan opettajan virkojen määrän lievä kasvu Jyväskylässä johtuu peruskoulujen oppilasmäärän kasvusta.

Jyväskylän peruskouluissa oli syyskuussa 2018 oppilaita 12 213. Ensi syyskuussa heitä arvioidaan olevan 12 359.

– Kasvu on painottumassa yläkoulujen puolelle, ja alakouluissa tarve vähitellen pienenee. Lisäksi viime vuosina kieliryhmiä on tullut paljon lisää, kun Jyväskylä on muuttunut monikulttuurisemmaksi, Leisimo kertoo.

Yläkouluissa perusopetusryhmien määrä kasvaa ensi lukuvuonna arviolta kahdeksalla. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan oppilasmäärän kasvu painottuu yläkoulujen osalta Palokkaan, Keljonkankaalle ja Vaajakoskelle. Alakoulujen osalta kasvua tapahtuu vielä Läntisessä Palokassa, Keskustassa ja Keljonkankaalla.

Tavoitteena Jyväskylässä on, että opetusryhmien koot pysyisivät vähintään ennallaan tai pienenisivät. Alakouluissa tavoitteena on enintään 19,4 oppilasta ryhmää kohti, yläkouluissa enintään 18,1.

Aino Kerola halusi opettajaksi, koska haluaa tehdä työtä, jolla voi vaikuttaa lasten tulevaisuuteen. Kerolan mukaan työkokemus alan hommista on tärkeää jo opintojen aikana, sillä silloin luodaan suhteita tulevaa valmistumista ajatellen.

Valmistumisen jälkeen Kerola aikoo hakea töitä pääkaupunkiseudulta, missä opettajien työllisyystilanne on Jyväskylää parempi.

– Olen valmistautunut tekemään ensin pätkätöitä, mutta uskon löytäväni paikkani. Haluan olla helposti lähestyttävä opettaja, Kerola kertoo.