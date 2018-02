Viranomainen varoittaa lumikaaoksesta: Liikenteessä pahin vielä edessäpäin

Liikenne maanteillä on sujunut hurjassa lumipyryssä aamupäivällä kohtalaisesti, mutta Liikennevirasto varoittaa, että pahin on vielä edessä. Viraston mukaan lumisade on voimakkaimmillaan kahden aikaan iltapäivällä.

Voimistuva lumisade vaikeuttaa liikennettä koko iltapäivän. Liikenneviraston liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen suosittelee ihmisiä lähtemään töistä normaalia aikaisemmin, jos mahdollista.