Viranomaiset mursivat nettihuumekaupan anonymiteetin – Silkkitien liikevaihto oli Tullin mukaan noin 50 miljoonaa euroa

Jättimäisen nettihuumekaupan palvelimen takavarikosta on aloitettu tuhansia rikostutkintoja ympäri Suomen, tiedottavat Tulli, keskusrikospoliisi ja Syyttäjälaitos. Tulli takavarikoi keväällä Silkkitie-kauppapaikan palvelimen. Silkkitie oli yksi tunnetuimmista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista, jotka toimivat anonyymissa Tor-verkossa. Sen rinnakkaispalvelu tunnettiin nimellä Valhalla.

Takavarikon myötä viranomaiset pystyivät selvittämään tekniikan avulla tuhansien suomalaisten myyjien ja ostajien henkilöllisyydet. Nyt poliisilaitokset ympäri Suomen tutkivat Silkkitien huumekauppaan liittyviä tuhansia rikosepäilyjä.

Viranomaisten mukaan Silkkitiellä oli sen toiminta-aikana noin 400 000 nimimerkkiä, toteutuneita kauppatapahtumia oli noin 500 000 ja myynnissä oli 78 000 eri tuotetta. Näihin lukeutuivat huumeet, dopingaineet, lääkkeet ja aseet.

Tullin mukaan koko kauppapaikan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa. Pelkästään huumeita myytiin viranomaisten mukaan noin 42 miljoonalla eurolla.

"Historiallisen suuri kokonaisuus"

Johtaja Sami Rakshit Tullista luonnehtii Silkkitie-operaatiota historiallisen isoksi kokonaisuudeksi kentällä, jossa huumekauppa on siirtynyt verkkoon suurelta osalta.

– Vuonna 2011 Tullissa käynnistettiin projekti siihen, miten lähdetään rakentamaan verkkorikostorjunnan kyvykkyyksiä. Onnistumisia vuosien varrella on kymmeniä, joista erilaisia myyjiä on pystytty tunnistamaan ja juttuja tutkimaan. Nyt puhutaan historiallisen isosta kokonaisuudesta, hän sanoi.

Tullissa tapauksen yleisjohtajana toimiva valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo, että sulkemisella on ollut merkittävä vaikutus verkossa tapahtuvalle huumausaineiden ja muiden laittomien asioiden kaupalle Suomessa.

– Kansainvälisesti salatussa verkossa toimivia palveluja on suljettu vain muutamia. Se (huumeiden nettikauppa) on laajentanut huumauskauppaa suurten kaupunkien ulkopuolelle, joten huumeet ovat tulleet saataville joka puolelle Suomea. Kaiken kaikkiaan tämän palvelimen kautta myytiin Suomeen noin 850–900 kiloa huumeita, Sinkkonen sanoi.

Ylläpitäjä vastasi palvelun teknisestä ylläpidosta, mutta ei itse tehnyt kauppaa. Hän otti jokaisesta kauppatapahtumasta noin viiden prosentin palkkion.

Myyjät vastasivat varsinaisesta myyntitoiminnasta ja tavaran toimittamisesta ostajille. Maksut suoritettiin bitcoin-virtuaalivaluutalla.

Aktiivisia ostajatunnuksia oli luotu palveluun noin 46 000. Pelkästään Tullin tutkimissa kokonaisuuteen liittyvissä jutuissa on takavarikoitu bitcoineja noin 20 miljoonan arvosta.

Poliisi aloittanut selvittelyt jo noin 6 000 epäillyn osalta

Kokonaisuudessa poliisin yleisjohtajana toimiii rikosylikomisario Jari Räty keskusrikospoliisista. Hänen mukaansa kokonaisuus tuottaa poliisille valtavan tutkintojen suman, mutta kokonaisuuteen liittyvät rikokset pyritään hoitamaan kaikkien laitosten voimin.

– Hyvin mittava haaste tämä on myöskin poliisille. Tähän osallistuvat tällä hetkellä kaikki Suomen poliisilaitokset mantereella ja Ahvenanmaata myöten. Kaikilla poliisilaitoksilla on satoja tällaisia tutkintoja.

– Tulli on identifioinut tähän mennessä yli 6 000 henkilöä, ja näiden osalta on aloitettu jo toimenpiteet. Joissakin poliisilaitoksissa on kirjattu jo rikosilmoituksia ja kuultu epäiltyjä. Joitakin päätöksiäkin on jo tullut. Juuri nyt Tullilta on valmistunut noin 2 000 henkilön osalta materiaalia.

Epäiltyjen ikähaarukka on Tullin mukaan 15–83 vuotta ja noin 84 prosenttia epäillyistä on miehiä ja noin 16 prosenttia naisia.

Suhteellisesti eniten rikosepäilyjä on poliisin selvittelyssä Sisä-Suomen ja Oulun poliisilaitosten alueella. Kun huumeita on mahdollista tilata netistä kotiovelle, huumeiden käyttö on Rädyn mukaan yleistynyt myös maaseudun vieläkin pienemmillä paikkakunnilla.

Rädyn mukaan ei voida sanoa, että nettihuumekauppa on täysin tullut korvaamaan katukauppaa, vaan se on myös tullut siihen lisäksi.

– Merkittävää on myös se, että suurimmalla osalla epäillyistä ei ole rikollista taustaa. Näillä näkymin reilusti yli puolet epäillyistä on tällaisia, Räty sanoo.

Räty kehottaa niitä, jotka tuntevat piston sydämessään, ilmoittautumaan itse poliisiasemalle.

– Olemme poikkeuksellissa tilanteessa, koska meillä on hyvinkin tarkkaan tiedossa kauppatapahtumat. On mahdollisuus ja toivomuskin, että ne, jotka haluavat ja kokevat sen tarkoituksenmukaiseksi, tulisivat lähimmälle poliisiasemalle. Se helpottaa niin asian käsittelyä kuin meidänkin työtämme, Räty sanoo.

Myytti nettihuumekaupan "turvallisuudesta" murrettu

Takavarikkoon liittyvässä tutkinnassa tehtiin Tullin mukaan laajaa yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa. Mukana oli muiden muassa Saksan, Ranskan, Kanadan ja Yhdysvaltojen viranomaisia sekä Europol.

Silkkitien verkkopalvelin ehti toimia vuodesta 2013 alkaen. Osa suomalaisista huumausaineiden myyjistä on siirtänyt toimintansa muille Tor-verkon laittomille kauppapaikoille.

Syyttäjälaitos on järjestänyt juttujen hoitamista varten valtakunnallisen syyttäjäryhmän, joka muodostuu 22 syyttäjästä.

– Salatussa verkossa palveluiden ylläpitäjät ja myyjät ovat uskoneet ja uskotelleet ostajille huumeiden ja muiden laittomien tuotteiden verkkokaupan olevan "turvallista" anonymiteetin vuoksi ja siten viranomaisten saavuttamattomissa. Tämä myytti on viimeistään nyt murrettu, Sinkkonen toteaa.