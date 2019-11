Viranomaisten United Brotherhoodin johtajana pitämä mies vaatii lakkauttamiskanteen hylkäämistä – "Toiminnan tarkoitus ei ole tehdä rikoksia"

Syyttäjän ja Poliisihallituksen United Brotherhood -liivijengin johtajana pitämä porvoolaismies kiistää viranomaisten kanteessaan esittämät vaatimukset ja vaatii niiden hylkäämistä.

Kanteessa vaaditaan, että United Brotherhood ja sen alaisuudessa toimiva Bad Union -organisaatio määrätään välittömästi väliaikaiseen toimintakieltoon ja julistetaan lakkautetuiksi.

Miehen mukaan kumpikaan organisaatio ei ole yhdistyslain mukainen kielletty yhdistys tai sotilaallisesti järjestetty.

– Löydetyt ampuma-aseet liittyvät yksittäisiin rikosasioihin, joista tuomitut ovat kantaneet rikosoikeudellisen vastuun. Kanteessa kuvatuista rikosilmoituksissa nimetyistä henkilöistä valtaosa ei kuulu kumpaankaan lakkautettavaksi vaadittuun (organisaatioon).

UB ja Bad Union eivät miehen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen toimittaman vastauksen mukaan myöskään "toimi olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja".

– Kummankaan lakkautettavaksi vaaditun toiminnan tarkoitus ei ole tehdä rikoksia, näin ollen toiminnan tarkoitus ei ole lain ja hyvän tavan vastainen. Henkilöt tekevät mahdollisesti rikoksia, ei rekisteröimätön yhdistys, vastauksessa perustellaan.

Mies on merkitty kanteeseen vastaajaksi viranomaisten rikollisryhmänä pitämän United Brotherhoodin puolesta.

Vaatii käsittelyn keskeyttämistä

Mies katsoo, että väliaikaista toimintakieltoa ei tule määrätä, koska yhdistyslaki edellyttää todennäköisyyttä, että lakkautettaviksi vaaditut toimisivat vastoin lain säännöksiä. Mies myös katsoo, ettei häntä vastaan ajetulla kanteella voida määrätä tai kieltää muita kuin prosessin osapuolia. Miehen mukaan lakkautettavaksi vaadituille UB:lle ja Bad Unionille tai toiselle niistä tulee enintään antaa yhdistyslain mukainen varoitus.

Kanteessa mainituista henkilöistä ainakaan 39 ei ole vastauksen mukaan kummankaan lakkautettavaksi vaaditun organisaation jäsen tai kokelasjäsen. Mies itse kiistää olevansa näiden organisaatioiden johtaja.

Kanteessa viitataan muun muassa koventamisperusteeseen ja siihen, että UB on oikeuskäytännössä katsottu jo vuosien ajan vakiintuneesti järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Vastauksen mukaan oikeuskäytäntö asiassa on kuitenkin ristiriitaista. Korkeimman oikeuden antaman oikeusohjeen perusteella koventamisperusteen käyttö tulee tutkia tapauskohtaisesti erikseen, vastauksessa sanotaan.

Vastauksessa vedotaan myös siihen, että yhdistyksen lakkauttaminen on äärimmäistä puuttumista perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamaan yhdistymisvapauteen. Mies lisäksi kyseenalaistaa keskusrikospoliisin rikosylikomisarion ja Rikosseuraamuslaitoksen edustajan käytön asiantuntijalausuntojen antajina, sillä he eivät miehen mukaan täytä puolueettomuusvaatimusta.

Mies pyytää käräjäoikeutta keskeyttämään asian käsittelyn siihen asti, kunnes hänelle toisen asian yhteydessä asetetun yhteydenpitorajoitukset poistuvat ja hän pääsee tutkintavankeudesta.

Viranomaiset: Rajoittaa muiden perusoikeuksia

Syyttäjä ja Poliisihallitus perustelevat lakkauttamisvaatimustaan muun muassa liivijengin väkivaltaisuudella ja aseistautumisella. Niiden mukaan liivijengi rajoittaa muiden ihmisten perusoikeuksia.

– Ottaen huomioon, että julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, on United Brotherhoodin lakkauttaminen välttämätöntä paitsi tavallisiin ihmisiinkin kohdistuvan rikollisuuden lopettamiseksi, myös vankilassa olevien muiden vankien oikeuksien ja henkilökunnan työturvallisuuden turvaamiseksi, kanteessa sanotaan.

Kanteen mukaan jengi on yhdistyslaissa kielletyksi määritelty sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys. Lisäksi sen katsotaan toimivan vastoin lakia ja hyviä tapoja.

Syyttäjä ja Poliisihallituksen kanteessa vaaditaan myös asettamaan tehosteeksi 3 000 euron uhkasakko, joka lankeaisi maksettavaksi jengille tai jengiläiselle, jos toiminta jatkuu.

Porvoolaismies on merkitty kanteeseen vastaajaksi rikollisryhmän puolesta. Hän on kanteen perusteella jengin perustajajäseniä ja ollut keskeytyksettä mukana yhdistyksen toiminnassa sen perustamisesta lukien. Miehen mittava rikosrekisteri alkaa viime vuosituhannen taitteesta, jolloin mies tappoi toisen neljällä laukauksella Loviisassa.

UB:hen liittyvä tutkinta KRP:ssä, kymmeniä epäiltyjä

Keskusrikospoliisissa on käynnissä jengiin liittyvä laaja rikostutkinta. Tutkintaan liittyy tutkinnanjohtaja Kimmo Sainion mukaan kaikkiaan kymmeniä epäiltyjä. Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin marraskuun aikana lukuisia syytteitä, jotka ovat peräisin samasta tutkintakokonaisuudesta. Sainio kertoi tällöin STT:lle, että United Brotherhoodiin liittyvä rikoskokonaisuus tuli tutkittavaksi viime vuoden helmikuussa. Osa rikosepäilyistä selvisi nopeasti, ja ne oli Sainion mukaan pakko laittaa eteenpäin.

– Oli pakko niin sanotusti laittaa peli seis ja tutkia nämä jutut valmiiksi, vaikka esitutkinta oli isossa kuvassa kesken, Sainio sanoi.

Hovijutussa kyse on aseista, kiristyksestä ja huumeista. Syyttäjä katsoo, että jengille on haalittu raskasta aseistusta ja sen lukuun on ollut tarkoitus levittää amfetamiinia ja Subutexia. Epäillyt rikokset on tehty pääosin viime vuonna.

Käräjäoikeudessa tuomion sai yhteensä 16 ihmistä. Tuomiot vaihtelivat useiden vuosien vankeusrangaistuksista sakkoihin. Tuomituista ainakin kahdeksan oli rikosten tekoaikaan United Brotherhoodin täysjäseniä tai kokelasjäseniä. Alajengin Bad Unionin jäseniä oli tuomituista kaksi. Kaikki kuuluivat jengin Helsingin tai Turun osastoon.

Keskeneräisen esitutkinnan on määrä valmistua tammikuussa.