Vireä Jyväskylä saa melko hyvin lääkäreitä – Muissa Keski-Suomen kunnissa tilanne on hankalampi

Jyväskylässä Jyten alueella (Jyväskylä, Uurainen, Hankasalmi) ei avosairaanhoidon palvelujohtaja Anu Mutkan mukaan voi puhua suuresta lääkäripulasta, vaikka kaikki virat eivät olekaan täytettyinä.

– Täyttöaste on keskimäärin 80 prosentin paremmalla puolella, mutta se aaltoilee jo vuodenaikojenkin mukaan. Kevättalvi on hankalinta aikaa, ja keväällä valmistuvat lääkärit saadaan kesästä alkaen työhön, Mutka kertoo.

Jyväskylä on saanut melko hyvin houkuteltua terveyskeskuslääkäreitä, mutta syrjässä olevat ja pienet terveysasemat ovat kaupunkialuetta työläämpiä täyttää.

– Esimerkiksi Hankasalmelle ja Huhtasuolle on välillä ollut vaikea löytää lääkäriä. Aloittelevan lääkärin kohdalla on ymmärrettävää, että pieni asema ei ole kaikkein houkuttelevin vaihtoehto, kun työssä voi alkuun kaivata isompaa työyhteisöä tuekseen, Mutka miettii.

Terveyskeskuslääkärien virkojen määrä ei Mutkan mukaan usein ole suoraan vertailukelpoinen luku kuntien kesken, koska toimintamallit ovat erilaisia ja osa lääkäreistä osallistuu myös muun muassa vanhuspalveluihin tai neuvolapalveluihin. Oleellisempaa on, saadaanko virat täytettyä.

– Jyväskylä on elinvoimainen kasvukeskus, enkä usko, että meillä on suuria vaikeuksia saada tänne lisää lääkäreitä, kun hoitotakuun kiristyminen sitä edellyttää, Mutka arvioi.

Lääkäriliiton huoleen siitä, että lääkärien aikaa menee yhä enemmän tietojärjestelmien hallitsemiseen ja käyttämiseen, Mutka suhtautuu ymmärtäväisesti.

– Olemme Jytessäkin tätä asiaa paljon pohtineet ja kysyneet lääkäreiltä, mitä tehtäviä he voisivat antaa toisten tehtäväksi, ja määrittely on osoittautunut hankalaksi. Myös lainsäädäntö on tiukka potilastietojen käsittelemisen suhteen, Mutka sanoo.

Mutka sanoo, että Jytessäkin odotetaan todella paljon tulossa olevalta uudelta asiakas- ja potilastietojärjestelmältä ja että se sujuvoittaa merkittävästi tietoteknistä osuutta työssä.

Kiireettömän hoidon hoitotakuun muuttuminen seitsemään päivään on Mutkan mukaan raju muutos ja teettää ilman muuta myös Jytessä paljon työtä ja suunnittelua.

– Mutta toistaiseksi tiedetään niin vähän, että on aivan mahdotonta arvioida sitä, kuinka paljon lisää lääkäreitä tarvitaan.

Virallinen aika kiireettömään hoitoon pääsemiseksi on nyt kolme kuukautta, mikä on Mutkan mukaan liian pitkä.

– Oma tavoitteemme on kolmen viikon eli 21 päivän aikaraja kiirettömään hoitoon pääsyssä. Nyt toteutuva aika on keskimäärin noin 26 päivää, eli vielä on työtä on omankin tavoitteen saavuttamiseksi. Kun valtiovalta antaa omat määräykset, niihin on pakko vastata, Mutka toteaa.

Mutkan mukaan hoitotakuun kiristyminen ei tarkoita vain lääkäriresurssin lisäämistä.

– On käytävä läpi myös paljon muuta aina tilaratkaisuista lähtien toiminnallisiin ratkaisuihin. Arvioitavaksi voivat tulla esimerkiksi palveluaikaratkaisut, Mutka mainitsee esimerkkinä.

Mitään paniikkia Jyväskylässä ei hallitusohjelmaan kirjatun hoitotakuun suhteen ole, vaikka sen toteuttaminen vaatiikin työtä.

– Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole tiedossa vielä mitään kokonaisuudesta, eli kohdentuuko hoitotakuu myös muuhun kuin lääkärityöhön tai mikä on mahdollisten sote-keskusten rooli ja tuleva työnjako. Kovin paljon isoja asioita on auki, joten odotamme rauhassa tarkempia ohjeistuksia, Mutka sanoo.