Virheellisten maskien aalto jyllää markkinoilla – osaan jopa väärennetty merkintöjä suojaavuudesta

Markkinoilla on edelleen paljon vaatimusten vastaisia hengityssuojaimia ja maskeja, kertoo aluehallintovirasto (avi). Pahimmissa tapauksissa suojaimiin on avin mukaan väärennetty merkintä sen käyttötarkoituksesta ja suojaavuudesta.

– Tarkastuksissa vaatimusten vastaisia henkilönsuojaimia on löytynyt ympäri Suomea, ja ne ovat markkinoilla huomattavan yleisiä. Tavallisin puute on tuotteen testausraportin ja suojaimen merkintöjen puuttuminen, jolloin kuluttaja ei voi tietää, onko tuotetta lainkaan testattu, kertoo työsuojelutarkastaja Antero Nissinen Pohjois-Suomen avista.

Avi tekee vääränlaisille hengityssuojaimille ja maskeille väliaikaisen markkinointikiellon. Tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta taas päättää myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriö.

Markkinointikieltoja tehdään Nissinen mukaan esimerkiksi markkinoilla yleisiin Kiinan standardien mukaisiin KN95-maskeihin, joiden myyminen kuluttajille ei ole laillista.

Tartunnalta suojaaminen usein epäselvää

Toinen yleinen epäselvyys liittyy avin mukaan hengityssuojaimien sekä niin sanottujen kansanmaskien välisiin eroihin. Hengityssuojaimen tarkoitus on suojata käyttäjää saamasta koronavirustartuntaa ja tartuttamasta muita, ja sen voi tunnistaa CE-merkinnästä.

Kasvomaskien tarkoituksena taas on ainoastaan estää käyttäjää tartuttamasta muita.

– Esimerkiksi käsintehdyt kangasmaskit ovat kansanmaskeja, eikä niiden markkinoinnissa tulisi väittää maskien suojaavan käyttäjäänsä tartunnoilta. Markkinoilta löytyy yleisesti myös maskeja, joihin on väärennetty CE-merkintä tai joiden väitetään suojaavan tartunnoilta, vaikka todellisuudessa näin ei ole, Nissinen kertoo.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan hengityssuojaimen ja kansanmaskin väliseen eroon on liittynyt paljon harhaanjohtavaa markkinointia.

– Koko pandemian aikana meille on tullut kuutisenkymmentä ilmoitusta maskeihin liittyen, ja näistä valtaosa liittyy nimenomaan sekoitettavuuteen tuotteen käyttötarkoituksen osalta. Ilmoitusten mukaan kansanmaskeista on annettu väärää kuvaa sen suojaavuudesta, Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen kertoo.

Kansanmaskeille ei ole yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia. Kansanmaskin pitää kuitenkin olla turvallinen ja soveltua käyttötarkoitukseensa ja siitä tulee löytyä käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Maskien hinnoittelu koetaan epäreiluna

Valituksia on tullut jonkin verran myös liittyen maskien hinnoitteluun sekä palautusoikeuksiin, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

– Esimerkiksi maskisuosituksen astuttua voimaan ihmiset raportoivat hintojen noususta. Hinnoittelu on kuitenkin vapaata ja perustuu kysynnän ja tarjonnan lakeihin. Tärkeää on, ettei hinnoittelusta anneta väärää tietoa eli esimerkiksi väitetä, että tuotteen lähtöhinta olisi ollut korkeampi kuin mitä se todellisuudessa on ollut, KKV:n kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala kertoo.

Myös verkkokaupasta ostettujen maskien palautusoikeudet ovat herättäneet jonkin verran kysymyksiä. Marttalan mukaan verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on pääsääntöisesti palautusoikeus, mutta maskien palautusoikeutta voidaan rajoittaa, koska kyseessä on hygieniatuote.

– Jos maskit on pakattu sinetöityyn pakkaukseen, ei niitä sinetin avaamisen jälkeen voi enää palauttaa, Marttala muistuttaa.