Virrat-vetoinen Keiturin Sote teki plussaa, mutta ex-toimitusjohtajaa ja hallitusta suomitaan tehtävien laiminlyönnistä

Virtain kaupungin omistaman Keiturin Sote Oy:n yhtiökokous katsoi, että tilikaudella 2018 toimineelle hallitukselle ja toimitusjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus vain osittain. Toimitusjohtajan todettiin laiminlyöneen tehtäviään vastaanottopalveluita koskevan sopimuksen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Yhtiön hallituksen jäseniä taas suomittiin siitä, että he eivät ole riittävällä tavalla huolehtineet yhtiön toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä, kun toimitusjohtaja on ollut poissa.

Yhtiökokous linjasi, että vastuuvapauden myöntämiseen voidaan palata, kun siihen liittyvät asiat on ratkaistu.

Kaupunginhallitus totesi tiistaina, että sote-yhtiön viime vuoden tilinpäätös oli noin 104 000 euroa ylijäämäinen. Osinkoa on päätetty olla jakamatta.

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut Keiturin Sote vastaa Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sote-palvelutuotannosta pääosin. Viime vuonna yhtiön palveluksessa oli 430 alan ammattilaista. Yhtiökokouksen ja kaupunginhallituksen mukaan alueen sote-palvelut täyttivät hoitotakuun vaatimukset.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui maaliskuun alusta. Tehtävässä aloitti virtolainen sairaanhoitaja (YAMK), aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoidon kenttäjohtajana työskennellyt Jari Kolkkinen.

Yhtiössä on myrskynnyt, sillä Ruovesi haluaa irtautua siitä ja vastaanottopalvelut tuottava Attendo on irtisanonut sopimuksensa päättymään kesäkuun lopussa. Yhtiökokouksessa todettiin, että aiemman kolmen lääkärin lisäksi on rekrytoitu kaksi uutta ja että vastaanottopalveluiden tulevaksi tuottajaksi on meneillään kilpailutus.