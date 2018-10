Virtain Nuorisokeskus Marttinen sai Eurooppa-tasoista tunnustusta

Euroopan Neuvoston nuorisoyksikön ohjausryhmä CDEJ on myöntänyt Virroilla toimivalle Nuorisokeskus Marttiselle Eurooppalaisen laatumerkin, Quality Label for Youth Centresin. Marttinen on koko Euroopassa 12. laatumerkin kriteerit täyttävä nuorisokeskus.

Laatumerkin saantiin johtanut kehittämisprosessi on viety Marttisessa läpi tämän vuoden mittaan. Täytettävänä oli 15 kriteeriä ja useita niiden alakohtia. CDEJ tarkasteli erityisesti, miten ja minkä vuoksi Marttisessa tehdään nuorisotyötä, minkälaisiin arvoihin toiminta perustuu, ja minkälaisia pedagogisia työmuotoja käytetään.

Laatumerkki luovutetaan Marttiselle ensi vuoden alkupuolella.

Virtain kaupungin omistaman Marttisen toimintaa valvoo ja tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisokeskus on kasvanut 25 vuodessa nuorisotoimialaa monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi, jolla on nuorisotyökentällä myös alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen rooli.