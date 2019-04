Virtain kaupunginjohtaja haki Pieksämäen kaupunginjohtajaksi

Pieksämäen kaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa.

He ovat Matti Mäkelä, kokemusasiantuntija, Varkaus, Petri Huida, tutkija, sotatekniikan opettaja (Puolustusvoimat), filosofian maisteri, Lappeenranta, Vesa Haapamäki, kaupunginjohtaja (Virtain kaupunki), kauppatieteiden maisteri, Palokka, Ulla Nykänen, vs. kaupunginjohtaja (Pieksämäen kaupunki), kauppatieteiden maisteri, Pieksämäki, Kari Synberg, erityisavustaja (STM), filosofian tohtori, Kangasniemi, Marko Lehtonen, tradenomi YAMK, Tuusula, Tiina Alho-Asikainen, opettaja (Työtehoseura), kone- ja tuotantoinsinööri amk, Outokumpu, Jarmo Hänninen, toimitusjohtaja (Osuuskunta Idekoop), maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi, Rautalampi, Anu Sepponen, kunnanjohtaja (Rautalammin kunta), kauppatieteiden maisteri, Rautalampi.

Kaupunginjohtajaksihakeneista kutsutaan osa haastatteluun, jonka tekee kaupunginhallitus, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä kristillisdemokraattien Antti Kivimäki. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 17.6. päättämään valinnasta, mikäli haastatteluryhmä ei päätä jatkaa hakuaikaa.

Hakeneista kolme putoaa hausta jo sen takia, että heillä ei ole hakuehtojen mukaista virkaan sopivaa koulutusta eli yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa.

Kaupunginjohtajan virka on määräaikainen ja määräaika on viisi vuotta. Tarkoituksena on, että viran hoito ja niin ollen myös määräaika alkaisi syyskuun alussa.