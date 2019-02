Virtain opiskelija-asuntolayhtiö ilmoitti hakeutuvansa konkurssiin, kaupunki torppaa aikeet

Virtain kaupungin 100-prosenttisesti omistaman Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntoloiden hallitus on ilmoittanut kaupungille yhtiön hakeutuvan konkurssiin. Kaupunginhallitus päätti maanantaina ohjeistaa yhtiön hallitusta perumaan hakemuksen ja täyttämään sille joulukuussa annetun konserniohjauksen vaateet.

Edelleen kaupunginhallitus vaatii kutsumaan viipymättä koolle yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi.

Asuntoa tarvitsevien opiskelijoiden määrä on romahtanut sen jälkeen, kun ammattikorkeakoulun nuorisoasteen koulutus päättyi Virroilla. Velkaantunut kiinteistöyhtiö omistaa kolme taloa, A:n, B:n ja C:n. Niistä B on kaupungilla vuokralla ja muun muassa perusturvan käytössä kotihoidon ja ikääntyneiden päiväkeskuksen tiloina. Kahdessa muussa ei asukkaita juurikaan ole, mutta ne palvelevat kesähotellina.

Konserniohjauksessa kaupunki vaati yhtiötä ryhtymään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn kanssa toimiin, jotta kaupunki voisi ostaa B-talon ja yhtiö myydä A- ja C-rakennukset. Yhtiön oli määrä antaa kaupungille tilannekatsaus tämän kuun loppuun mennessä.