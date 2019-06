Virtain valtuusto lakkautti sisäilmaongelmaiset koulut

Virtain kaupunginvaltuusto teki tarvittavat hallinnolliset päätökset uudesta yhtenäiskoulusta maanantain kokouksessa. Se päätöksillään lakkautti sisäilmaongelmista kärsivät Rantatien koulun ja Virtain yläkoulun. Ne hallinnollisesti lakkaavat elokuun alussa. Lisäksi valtuusto päätti, että Virtain yhtenäiskoulu perustetaan alkamaan elokuun alusta. Päätökset eivät vaikuta vakituisiin työ- ja virkasuhteisiin, eli ne jatkuvat katkeamattomina.

Päivitystä tarvitsi myös 1,8 miljoonaa euroa kasvanut kustannusarvio. Virtain tekninen lautakunta oli jo päättänyt, että uuden yhtenäiskoulun urakoi edullisimman tarjouksen jättänyt Skanska Talonrakennus Oy. Koulun kustannusarvio on nousut 17,5 miljoonaan euroon.

Virtain keskustaan rakennetaan yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Kouluun tulevat luokat ensimmäisestä ysiluokkaan. Koulu mitoitetaan 500 koululaiselle ja 50 eskarilaiselle. Koulurakennus valmistuu vuoden 2021 keväällä, ja sen pihatyöt saman vuoden syksyksi.

Kaupunginvaltuuston asialistalla oli myös kaupunginjohtaja Vesa Haapamäen eroilmoitus. 9 vuotta Viroilla toiminut Haapamäki siirtyy Tampereelle Tuomilogistiikka Oy:n toimitusjohtajaksi syksyllä.

– Tämä on ollut hieno jakso, ja työtä on tehnyt hyvä porukka. Mutta nyt katse minulla on jo eteenpäin. Viimeisen todellisen työpäivän Virroilla teen maanantaina 26. elokuuta, sanoo Haapamäki.

Tuomilogistiikka on Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja usean Pirkanmaan kunnan yhteishankinta- ja sidosyksikkö. Yritys tarjoaa hankinta-, materiaali-, kuljetus- sekä henkilöliikennepalveluita.