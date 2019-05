Voi olla musertavaa, kun kukaan ei enää istu kaverina päiväkahvilla tai kinastele televisio-ohjelmista – tutkija: Yksin jääminen vaikuttaa vakavasti terveyteemme

Ero tai puolison kuolema voivat laukaista yksinäisyyden, joka tuntuu musertavalta. Kukaan ei istu enää kaverina päiväkahvilla eikä kenenkään kanssa voi kinastella televisio-ohjelmista. Elämä voi alkaa tuntua turhalta ja merkityksettömältä. Eihän kotiakaan tarvitse enää siivota tai ruokaa laittaa, koska kodissa asuu vain yksi yksinäinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan lähes joka kymmenes meistä tuntee itsensä säännöllisesti yksinäiseksi. Silloin tällöin yksinäisyyttä kokee noin viidennes suomalaisista.

Määrät tuntuvat suurelta mutta eivät huoleta Itä-Suomen yliopiston yksinäisyystutkijaa Elisa Tiilikaista. Hänen mukaansa yksinäisyyden lisääntyminen on eurooppalainen myytti.

– Huolestuttavaa on kuitenkin se, miten vahvasti syvä, pitkäkestoinen yksinäisyys liittyy muihin eriarvoistaviin tekijöihin. Mitä vaikeampaa elämässä on, sitä syvempää on yksinäisyys. Esimerkiksi masennus ja yksinäisyys ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Syvästi masentunut ihminen eristäytyy helposti ja voi sen myötä kokea yksinäisyyttä. Toisaalta syvä yksinäisyys lisää riskiä masennukseen.

”Harmittaa vähän, kun on sen kanssa semmoinen suhde, että vaikka kuinka monta vuotta ollaan tunnettu, niin koskaan se ei sano, että lähetään heille.”

Eniten Tiilikaista huolestuttaa se, ettei yhteiskunnan palvelujärjestelmä tue riittävän hyvin osallisuutta haasteellisissa elämäntilanteissa.

– Kun ihminen sairastuu, millaisia mahdollisuuksia hänellä on olla yhteydessä muihin ihmisiin? Saako hän yhä tehdä asioita, jotka ovat hänelle mieluisia?

Erityisen tärkeää rakenteiden toimivuus olisi ikäihmisille, mutta yhtä lailla nuorille tai mielenterveyskuntoutujille.

– Meillä on liian vahva yksityiskodeissa vanhenemisen eetos. Kaikkien pitää asua mahdollisimman pitkään kotona. Niinpä kodeissa asuu usein yksin hyvin heikossa kunnossa olevia vanhuksia, jotka eivät pääse liikkumaan kodin ulkopuolelle, vaikka haluaisivat. Sama pätee myös muihin elämäntilanteisiin, sillä mielenterveyspuolellakin painottuvat avopalvelut, vaikka mahdollisuudet pärjätä omillaan ja hakea apua olisivat heikot.

”Ja kyllä sitä sitten kun vanhaksi tulee, vierastaa ihmisiä... Kun meen kauppaan, jos ei ole ihan minun ikäisiä tai ennestään tuttuja niin en puhu niille mitään koskaan. Sitä eristyy, kun siinä tulee semmonen tunne, että ei ole ihan samanarvoinen toisten ihmisten kanssa enää.”

Tiilikainen ei syyllistä yksinäisyydestä omaisia, sillä Suomessa iäkkäitä läheisiä autetaan kansainvälisesti vertailtuna paljon.

– Palveluissa tulisi paremmin tunnistaa sosiaalisen tuen tarpeita. Kotona asuvalle vanhukselle iso asia olisi jo se, että kotihoitaja ehtisi istahtaa hetkeksi juttelemaan. Elämäntilanteisiin, kuten eroon, liittyvässä yksinäisyydessä vertaistuen merkitys on suuri. Pitkittyneessä, kroonisessa yksinäisyydessä voi auttaa terapia. Olennaista on, että erilaiset tukimuodot ovat aidosti saavutettavissa.

Tiilikaisen mukaan on tärkeää tunnistaa yksinäisyyden eri merkitykset ja tavoittaa ihmiset, jotka hyötyisivät tuesta.

– Tarvitsisimme vielä enemmän koteihin jalkautuvia toimintamalleja ja etsivää työtä – myös vanhusten kohdalla. Erilaisia toimintamalleja on kehitettävä ihmisten omista tarpeista käsin ja yhdessä heidän kanssaan.

”Kun kunto menee huonoks ni kyllä se vaikuttaa heti siihen, että ei pääse tonne mihkää liikkumaan eikä käymään riennoissa. Kun sen rupee huomaamaan, niin sitten on paras pysyä pois.”

Vaikka yksinäisyys on kielteinen kokemus, se ei lähtökohtaisesti ole ongelma, Tiilikainen korostaa. Hänen mukaansa tarvitsemme lisää normalisoivaa puhetta yksinäisyydestä, sillä muuten puhumisen kynnys voi nousta liian korkeaksi.

– Suhtaudun yksinäisyydestä käytyyn keskusteluun vähän kaksijakoisesti. Yksinäisyys on myös luonnollinen osa elämänkulkua, eikä sitä voida kokonaan yhteiskunnastamme poistaa.

Yksinäisyyden kokemuksessa on myös kulttuurisia eroja. Hieman yllättäen vanhusten yksinäisyys on yleisempää perhekeskeisissä yhteiskunnissa kuin Suomen kaltaisissa yksilöllisyyttä korostavissa maissa.

– Yksinäisyyttä on muun muassa emotionaalista ja sosiaalista laatua, ja ulkopuolisuuden kokemukset liittyvät usein jälkimmäiseen.

Yksin oleminen ei välttämättä lisää yksinäisyyttä vaan voi tuoda myös hyviä asioita elämään, kuten rauhaa.

– Toisaalta uusissa tutkimuksissa on osoitettu, että myös konkreettisella yksin jäämisellä, eristyneisyydellä, on vakavia vaikutuksia terveyteemme.

Sitaatit ovat Elisa Tiilikaisen kirjasta Jakamattomat hetket. Yksinäisyyden kokemus ja elämänkulku, 2018 (Gaudeamus)

Kysely: oletko havainnut lähipiirissäsi tai ympärilläsi yksinäisyyttä?

Ilja Aleksandrov

19 vuotta

Etenkin talvella yksinäisyyttä tuntui näkyvän. Kylmässä ulkona seisovat ihmiset näyttivätkin yksinäisiltä. Yksinäisyys on vakava asia, ja se koskettaa muun muassa masentuneita ja kiusattuja.

Selina Tolvanen

19 vuotta

En ole havainnut yksinäisyyttä omassa lähipiirissäni, mutta yleisesti ottaen sitä kyllä näkyy. Uskoisin, että yksinäisyys koettelee monia nuoria, jotka ovat syrjäytymässä.

Hannu Aho

51 vuotta

Olen kyllä havainnut yksinäisyyttä ympärilläni, mutta on aika hankala täsmentää miten se näkyy ja ilmenee. Kyseessä on kuitenkin tärkeä teema, jota on hyvä nostaa esille.

Ronja Martikainen

22 vuotta

Näen ympärilläni sitä, että läheisiä ystäviä ei kaikilla ole. Osaltaan arvelen yksinäisyyden lisääntyneen sosiaalisen median takia, vaikka se toisaalta myös tarjoaa yhteyttä muihin.

Kirsikka Martikainen

55 vuotta

Tiedän mitä yksinäisyys on, olen itse yksinäinen. Muutin Espoosta Jyväskylään viime elokuussa. Voi mennä päiviä, etten käy missään enkä tapaa ketään. Yksinäisyys on aika rankkaa.

Kari Kiiskinen

53 vuotta

Esimerkiksi vanhukset, joiden lapset asuvat muualla, saattavat olla hyvinkin yksinäisiä. Meiltä on hävinnyt tietty yhteisöllisyys, ja sitä pitäisi elvyttää. Järjestöillä on tässä iso rooli.